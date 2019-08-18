

زين العابدين الضبيبي | اليمن

هنا وطنٌ يجوعُ بنا ويعرى

وشعبٌ لا استراحَ ولا استقرَّا

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تُقلِّبُهُ الحروبُ على لظاها

ويطمسهُ العنا سطراً فسطرا

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هنا وطنٌ مآذنهُ سيوفٌ

بجزِّ رقابنا، تسمو وتثرى

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أصابعنا خناجرُ قاتلينا

لأنَّا بالحياةِ أشدُّ كفرا

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على اسمِ اللهِ تحصدنا المآسي

ونقتسمُ النوى قبراً فقبرا

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وفوقَ جلودنا زمنُ احتضارٍ

تمنَّى موتهُ ليعيش حُرَّا

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إن ابتسمتْ لنا شفتا نبيٍّ

تفجَّرتِ الصدورُ دماً وقهرا

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ونكبرُ كلّ ثانيتينِ حزناً

يقيناً.. أننا بالحزنِ أثرى

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وكانَ لنا قُبيل الحربِ دارٌ

تُضاحكُ وردةً وتضمُّ نهرا

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على شرفاتها تغفو نجومٌ

وفوقَ سطوحها الصلواتِ تذرى

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وكانَ لنا بلادٌ من أغانٍ

نهيمُ بعشقها، ونجودُ عُمرا

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يوُحدها دمٌ وفمٌ وعشقٌ

لهُ بينَ الجوانحِ كلَّ مجرى

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إذا مرضتْ "يريمُ" بكتْ "تريمٌ"

وإن "صنعا" شدتْ رقصتْ "سقطرى"

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وبينَ جبالها تمشي الحكايا

وتُصغي كلُّ رابيةٍ لأخرى

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وكانَ البحرُ يلثمُ راحتيها

بلهفةِ عاشقٍ ويهيمُ سُكرا

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وكانَ جنوبها للكونِ شمساً

وكانَ شمالُها للبدرِ مسرى

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وكانَ "الوعلُ" يحرسُ جنتيها

وتنقُشها السما في اللوحِ شعرا

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فوافى للشتاتِ بنو شتاتٍ

ولو طلبوا المحالَ لكانَ أحرى

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وأضمرتِ "الضباعُ" لها النوايا

وها هي ب "الضباعِ" تضيقُ صبرا

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غداً تثبُ البلادُ ومن عليها

ليعلمَ من تخلَّفَ أو أبرَّا

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شبابيكُ المكائدِ من سرابٍ

وموالُ الشتاتِ حديثُ صحرا.