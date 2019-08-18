زين العابدين الضبيبي | اليمن
هنا وطنٌ يجوعُ بنا ويعرى
وشعبٌ لا استراحَ ولا استقرَّا
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تُقلِّبُهُ الحروبُ على لظاها
ويطمسهُ العنا سطراً فسطرا
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هنا وطنٌ مآذنهُ سيوفٌ
بجزِّ رقابنا، تسمو وتثرى
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أصابعنا خناجرُ قاتلينا
لأنَّا بالحياةِ أشدُّ كفرا
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على اسمِ اللهِ تحصدنا المآسي
ونقتسمُ النوى قبراً فقبرا
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وفوقَ جلودنا زمنُ احتضارٍ
تمنَّى موتهُ ليعيش حُرَّا
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إن ابتسمتْ لنا شفتا نبيٍّ
تفجَّرتِ الصدورُ دماً وقهرا
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ونكبرُ كلّ ثانيتينِ حزناً
يقيناً.. أننا بالحزنِ أثرى
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وكانَ لنا قُبيل الحربِ دارٌ
تُضاحكُ وردةً وتضمُّ نهرا
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على شرفاتها تغفو نجومٌ
وفوقَ سطوحها الصلواتِ تذرى
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وكانَ لنا بلادٌ من أغانٍ
نهيمُ بعشقها، ونجودُ عُمرا
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يوُحدها دمٌ وفمٌ وعشقٌ
لهُ بينَ الجوانحِ كلَّ مجرى
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إذا مرضتْ "يريمُ" بكتْ "تريمٌ"
وإن "صنعا" شدتْ رقصتْ "سقطرى"
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وبينَ جبالها تمشي الحكايا
وتُصغي كلُّ رابيةٍ لأخرى
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وكانَ البحرُ يلثمُ راحتيها
بلهفةِ عاشقٍ ويهيمُ سُكرا
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وكانَ جنوبها للكونِ شمساً
وكانَ شمالُها للبدرِ مسرى
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وكانَ "الوعلُ" يحرسُ جنتيها
وتنقُشها السما في اللوحِ شعرا
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فوافى للشتاتِ بنو شتاتٍ
ولو طلبوا المحالَ لكانَ أحرى
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وأضمرتِ "الضباعُ" لها النوايا
وها هي ب "الضباعِ" تضيقُ صبرا
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غداً تثبُ البلادُ ومن عليها
ليعلمَ من تخلَّفَ أو أبرَّا
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شبابيكُ المكائدِ من سرابٍ
وموالُ الشتاتِ حديثُ صحرا.