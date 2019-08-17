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"إلى عُمان مع الحب" يرصد المواقع السياحية في السلطنة بالإنجليزية والصينية

السبت 17 أغسطس 2019 07:46 م بتوقيت مسقط

"إلى عُمان مع الحب" يرصد المواقع السياحية في السلطنة بالإنجليزية والصينية

 

الرؤية - مريم البادية

صدر عن دار "Bleu publication" الصينية كتاب "إلى عمان مع الحب" باللغة الإنجليزية والصينية، وهو من تأليف الدكتور مهدي جعفر الخبير في التنمية المستدامة، والكاتبة الصينية آنجل تشو.

والدكتور مهدي جعفر حاصل على بكالوريوس من جامعة بغداد والماجستير من جامعة كاليفورنيا والدكتوراه من جامعة جلاسجو البريطانية، أما الكاتبة الصينية آنجل تشو فتشتهر بأعمالها الخاصة عن الشرق الأوسط. وذكرت الكاتبة في تقديمها للكتاب: "أنّ منطقة الشرق الأوسط في نظر الكثيرين منطقة حرب مستمرة، ولكن في الحقيقة هناك العديد من الدول في هذه المنطقة تنعم بالسلام مثل عمان التي تشجع السائح على زيارتها، كما أنّها من البلدان التي تهتم بحماية مواردها وصون بيئتها".

ويضم هذا الكتاب عددًا من الأبواب، ويتحدث الباب الأول عن "مدينة السندباد" والتي تتضمن بعض الحقائق المتعلقة بعمان. فيما يحمل الباب الثاني عنوان "السفر إلى عمان" ويذكر بعض المدن السياحية مثل مسقط ونزوى وصلالة ومسندم وغيرها. والباب الثالث يتناول الثقافة والفنون والهدايا التذكارية؛ كاللبان والحلوى العمانية وأفضل العطور العربية من العلامة العمانية الشهيرة "أمواج". وأفرد الكتاب بابا أخيرًا للحديث عن البلدين بشكل عام مثل "عمان بلد التعايش والسلام" وكذلك العلاقات العمانية الصينية" والجانب التاريخي لعمان. ويشتمل الكتاب على العديد من الصور الدلالية للمعلومات المتضمنة فيه والتي تسهل على القارئ فهم مضامينه.

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