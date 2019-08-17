النادي الثقافي يسلّط الضوء على سيرة الصحابي مازن بن غضوبة الطائي.. الثلاثاء

مسقط- الرؤية

ينظم النادي الثقافي بعد غد الثلاثاء ندوة بعنوان "الصحابي مازن بن غضوبة الطائي أثره ورؤيته الفكرية"، وستقام في قاعة المحاضرات بمقر النادي بالقرم.

وتمّ تخصيص هذه الندوة عن الصحابي الجليل مازن بن غضوبة الطائي، والتي ستسلط الضوء على سيرته العطرة ورؤيته الفكرية، وسيشارك في هذه الندوة نخبة من الباحثين المتخصصين من داخل السلطنة ليطوفوا بنا في فكر وحياة هذا الصحابي الجليل وخدمته للعلم والمجتمع.

وتنطلق أعمال الندوة في تمام الساعة السابعة مساء، بكلمة افتتاحية للجنة المنظمة للندوة يلقيها الدكتور إبراهيم بن يحيي البوسعيدي عضو مجلس إدارة النادي الثقافي.

وتركّز الندوة على خمسة محاور أساسية أولها؛ "الحياة الاجتماعية في عمان قبل الإسلام" يقدمه الدكتور محمد بن ناصر المنذري؛ الذي عمل مستشارا للبرامج الدينية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أمّا المحور الثاني الذي سيقدمه الدكتور بدر بن هلال العلوي رئيس قسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس، فسوف يستعرض من خلاله محور "مازن بن غضوبة نسبة وحياته"، وسيتناول المحور الثالث "إسلام مازن بن غضوبة وأهل عمان" يقدمه الدكتور المكرم إسماعيل الأغبري عضو مجلس الدولة، أمّا المحور الرابع فيتناول "أسرة مازن بن غضوبة في خدمة العلم" ويقدمه الدكتور راشد الحارثي عميد كلية العلوم الشرعية للشؤون الإدارية والمالية، فيما سيدير الندوة الإعلامي الدكتور سيف بن سالم الهادي.

يشار إلى أنّ النادي الثقافي يهدف من خلال هذه الندوات العلمية الخاصة بالأعلام العمانية التعريف بأعلام عمان وإعادة قراءة منجزهم العلمي والفكري، لاسيما أولئك الأعلام المؤسسين للعلوم الإنسانية والتطبيقية في عُمان والعالم العربي، ليتم تقديم فكرهم ومنجزهم ضمن رؤية تتناسب مع العصر الحديث والمتغيرات الثقافية المختلفة من ناحية، وتعريف الأجيال الحالية بهم من ناحية ثانية؛ حيث يتم مناقشة البحوث العلمية في الندوة وبعدها يتم فتح المجال للحضور للمناقشة والتساؤلات وإثراء الجلسات، والدعوة عامة.