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الرئيس المصري يسأل لواءً بالجيش: "أنت بتقبض كام"؟

السبت 17 أغسطس 2019 04:49 م بتوقيت مسقط

الرئيس المصري يسأل لواءً بالجيش: "أنت بتقبض كام"؟

 

القاهرة- الوكالات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سؤالا إلى لواء في الجيش المصري يستفسر فيه عن قيمة راتبه الشهري، وذلك في لقاء على الهواء مباشرة أثناء زيارته لأحد مشروعات جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب البلاد.

ووجه السيسي سؤاله إلى اللواء محمد عبد الحي رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة للجهاز، وقال: "يا محمد يا عبد الحي، أنت بتقبض كام؟". ورد المسؤول قائلا: "14200 جنيه يا فندم". ثم سأل الرئيس المصري عن أية مكافآت أو مزايا إضافية، فكرر اللواء عبد الحي ذات الرقم .

وقال السيسي إن كافة القيادات العاملة بالمشروعات التنموية يتقاضون رواتب عادية، لا تقارن بما يتقاضاه نظراؤهم في الشركات الخاصة .

وأشاد السيسي باللواء عبد الحي وزملاءه الذين يشرفون على المشروعات التنموية، مشيرا إلى أنه "ينتهز الفرصة للرد على بعض ما يتردد من أقاويل مغلوطة عن دخل العاملين في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة".

وكشف السيسي عن سبب مطالبته لرئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية بتغيير محل سكنه، موضحا أنه سأل عبد الحي ذات يوم عن مكان إقامته، فاكتشف أنه يقيم في منطقة بعيدة عن مقر الشركة، مما يتسبب في استهلاك وقود لمسافة 80 كلم يوميا، بالسيارة المخصصة له للذهاب والعودة إلى عمله. وأضاف السيسي أنه طلب من المسؤول ترك محل سكنه البعيد عن مقر عمله، والانتقال إلى سكن أكثر قربا، توفيرا لنفقات الوقود.

وتابع القول: "مش معنى إن الناس دي بتعمل مشروعات بالمليارات، إنها تاخد وتحط في جيبها... اللي يعمل كدة ملوش مكان بيننا".

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