هوت دوج آيس كريم.. حقيقة وليست خدعة!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

إذا أردنا وضع قائمة عالمية تضم أفضل 100 نكهة من الآيس كريم، فمن المؤكد ألا يكون الهوت دوج من بينهم، لكن هذا لم يمنع عملاق اللحوم المصنعة الأمريكي "أوسكار ماير" من إعلان إطلاق ساندويتش هوت دوج بنكهة الأيس كريم!

وقريبا.. سيكون هناك ساندويتش هوت دوج مسكر وآيس كريم وخردل وبعض المكونات الأخرى وكلها محشوة بين طبقتين من الكعك اللذيذ. وتم الإعلان عن المنتج الجديد باعتباره أفضل وسيلة للاستمتاع بالهوت دوج على شكل ايس كريم. وليس من الواضح ما إذا كانت هذه مجرد حيلة تسويقية لمرة واحدة أو إضافة دائمة إلى عائلة منتجات الشركة.

وذكرت مجلة "بيبول" أن أوسكار ماير عقد شراكة مع شركة الآيس كريم "Il Laboratorio Del Gelato" ومقرها مدينة نيويورك للتوصل إلى تفاصيل حول تحويل الهوت دوج الكلاسيكي إلى أيس كريم، وسوف تتجلى نتائج عملهم خلال أغسطس الجاري، عندما يتم إطلاق "Ice Dog Sandwich".