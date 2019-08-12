القبض على امرأة دفعت 5000 دولار بقشيش!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

تبين أن ما بدا تصرفا يدل على السخاء والكرم ما هو إلا عملا انتقاميا؛ حيث تركت امرأة في ولاية فلوريدا بقشيشا بقيمة 5000 دولار إلى نادلة بعد استخدامها بطاقة الائتمان الخاصة بصديقها انتقاما منه بعد أن اختلفوا.

وألقي القبض على سيرينا وولف البالغة من العمر 24 عاما بتهمة السرقة، بعدما استخدمت البطاقة الائتمانية لصديقها لتترك بقشيشا بقيمة 5000 دولار أو ما يعادل 10000% من إجمالي فاتورتها. واعتقدت النادلة في البداية أن وولف كانت سخية بشكل لا يصدق، لكنها علمت لاحقا أنها استخدمت البطاقة الائتمانية انتقاما من صديقها.

وأبلغ مايكل مرين صاحب البطاقة الائتمانية الشرطة أنه خاض جدالا شديدا مع وولف بعد أن رفض شراء تذكرة طائرة لها إلى نيويورك. وفور سحب المبلغ أبلغ كرين على الفور البنك الخاص به بإيقاف التعامل من خلال البطاقة وأبلغ الشرطة.

وقالت الشرطة لصحيفة "تامبا باي تايمز" إنه بسبب الإبلاغ عن السرقة بعد أن دفع المطعم المبلغ المطلوب للنادلة بالفعل، فأن الأمر يعود الآن للنادلة والمطعم بخصوص إرجاع المبلغ من عدمه.