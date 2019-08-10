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"عُمران" تكشف عن موعد انطلاق "عيود".. ومفاجآت تنتظر الجمهور

السبت 10 أغسطس 2019 04:52 م بتوقيت مسقط

"عُمران" تكشف عن موعد انطلاق "عيود".. ومفاجآت تنتظر الجمهور

 

مسقط- الرؤية

 

أعلنت الشركة العمانية للتنمية السياحية "عُمران"- الذراع التنفيذي الحكومي لتطوير القطاع السياحي في السلطنة- عن إقامة فعالية "عيود" خلال إجازة عيد الاضحى المبارك للإسهام في تحفيز الحركة السياحة الداخلية وذلك بالتعاون مع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف هذه الفعالية الترفيهية التي ستقام يوم الخميس الموافق ١٥ اغسطس ٢٠١٩م في الردهة الداخلية للمركز، إلى تنشيط الحركة السياحية خلال إجازة عيد الاضحى المبارك مستهدفةً العائلات. ومن خلال برنامج مليْ بالمفاجآت، سيتم تقديم عروض فنية ومسابقات وإقامة ركن مخصص للألعاب ، كما سيتم التركيز على اقامة فقرات متنوعة تجذب الأطفال والأسر كالرسم على الوجوه ونقش الحناء وغيرها من العاب التسلية.

وستنطلق الفعالية في تمام الساعة الخامسة عصرا، لتنشر أجواء الفرح خلال رابع ايّام العيد، وذلك ضمن جهود شركة عمران في مجال المسؤولية الاجتماعية الداعمة للأنشطة السياحية. 

يشار إلى أن شركة عُمران تضطلع بصناعة أصول سياحية مستدامة وذات أصالة، ومجتمعات تعكس أسلوب الحياة العصرية، ووجهات تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ويتمحور دور الشركة الرئيسي في القطاع السياحي بالعمل ككيان مستقل أو كذراع محفز للنمو يدمج الإمكانيات الحكومية بروح الريادة في القطاع الخاص. وتعمل "عمران" مع كل الجهات المعنية والشركاء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية لضمان تحقيق مساهمة مباشرة ومنافع إجتماعية وإقتصادية إيجابية نحو البيئة وحياة الناس مع الحرص على إحترام الموروث الثقافي والقيم البيئية للسلطنة.

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