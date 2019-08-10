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رواه الأحمد (3-2)

السبت 10 أغسطس 2019 04:47 م بتوقيت مسقط

رواه الأحمد (3-2)
عائض الأحمد

عائض الأحمد
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رواه الأحمد (3-2) رواه الأحمد لم تأتِ بعد!! سأغلق الباب في وجه الشمس

 

عائض الأحمد

تحدث كما تريد في حدود الأدب، الصحيح ناقشه كما يحب واتفق معه بأدب .

جميع الأبواب مفتوحة، ولكن المغلق الوحيد هو الباب الذي علينا العبور منه.

ما هو معتقدك؟ هذا يعني بأي طريقه تريد الموت!

واحدة لك!! وعشرة لي.. قرار نافذ!

الخائن من يصف مشاعره لشخص يرفضه.

إذا عدتم عدنا.. الجميع متأخرون وينتظرون من يعود أولا.

ارحل أينما تجد مكانا لك، فإن لم تجد فلا تعد إطلاقا.

للأسف.. المنافق أكثر الناس ذكاء، فهو يجيد لغه العصر!

أنت أجمل.. أنت أفضل.. أنت يا كل الحياة أحد المغفلين الجدد.

رجل كريم متواضع، ألم تشاهده يجمع الفقراء والمساكين ليلتقط الصور معهم؟!

الفقراء هم من جعلوك ثريا وسياسيا مشهورا ورجل أعمال.

تشابهت علينا الأيام، لأننا من جعلناها كذلك.

ليس ذنبي مقدمة حزينة يتبعها ردح سياسي اجتماعي اقتصادي على أعلى مستوى.

بعض العادات والتقاليد وزيف المجاملات بين الناس قد يجعلك "ملحدا اجتماعيا".

المال عصب الحياة، فحافظ على أعصابك.

المجتمع الذي يدور في حلقة مفرغة، اعتقد بأنه المكان الصحيح للدوران.

قدري أن أكون معك، والحقيقة معك يكون قدري.

الحقيقة ضرب من الجنون!

يقول قائل: أنت تعلم ما يجب عليك فعله، ولديك الخيار، ثم يجد نفسه على الرصيف يبيع ذاك "الخيار".

الفصول أربعة، لم نعش منها غير الشتاء القارص والصيف الحارق، فأين الربيع يا خريف العرب؟!

الباحث عن فرصة، كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، لكن الواقع أنك تبحث عن قشة في كومة من الإبر. 

هي نظرة، ثم يتبعها نظرات، ثم عليك أن تسارع لكشف النظر، لكن بعد فوات الأوان! (المتزوج حديثا).

عندما يصبح السكوت من ذهب، أعلم أن الحديث يكلفك كثيرا.

يقول لها: أعشقك حد الثمالة، لو لم تكن كذلك لما عشقت أبدا.

يحدثك وكأنه يعلم ما كان وما يكون، وفي حقيقته هو لا يقيم لله شعيرة.

هؤلاء رجال من الحجم الثقيل جدا في المجتمع، ولكن على موازين (الكيلو جرام).

 --------------------

خاتمة:

البخيل ليس من يجمع المال دون أن ينفقه، البخيل شحيح العاطفة جاحد المعروف.

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