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"عيش التحدي" .. فعالية ترفيهية للأطفال ببلدة المحيول بعبري

السبت 10 أغسطس 2019 04:19 م بتوقيت مسقط

"عيش التحدي" .. فعالية ترفيهية للأطفال ببلدة المحيول بعبري

عبري - ناصر العبري

نفذت مبادرة Super Kids التابعة لحاضنة المبادرات الشبابية بمركز صدى الشباب، فعالية ترفيهية للأطفال بعنوان «عيش التحدي»، خلال الفترة 6_8 أغسطس في بلدة المحيول بولاية عبري .

استهدف البرنامج فئة الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين سن الخامسة و سن الثانية عشر، وقد تضمنت الفعالية مجموعة متنوعة من المسابقات الحركية، التي تساهم في تنمية بعض المهارات الفردية والجماعية لدى الاطفال، حيث تسهم في زيادة ثقة الاطفال بانفسهم، وتكسبهم مهارات متعددة كالتركيز والسرعة، والابداع، التعاون بين اعضاء الفريق، وكذلك التنافس الشريف بين الأطفال .

وقد شارك في الفعالية 79طفل من محافظة الظاهرة، من بينهم 44 من الاناث و35من الذكور، تم تقسيمهم لثلاث دفعات، جميعهم عاشوا التحدي والحماس وأظهروا ابداعاتهم وخيالهم الخلاق .

كما أشار المشاركين وأولياء أمورهم إلى إعجابهم بهذه الفعالية، ورغبتهم في استمراريتها ..

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