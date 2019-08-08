مِن حَـرِّهِ الأشواقُ صاهلة

د. ريم سليمان الخش | باريس
متأكسدٌ من هذْركم يصدأْ
شعرٌ أضاع الدرَّ والمرفأْ
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وصفٌ أقام الموت هيكله
هل في حروف العجز مايُقرأ؟!!
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لا لم يعد للشعر واحته
هذا الذي من طينكم يبرأ
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نزِقٌ فقد أودى بطاقته
هذيانكم كضبابكم مطفأ
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أين احتدام النار يُطلقها؟
شغفٌ يُذيب اللبَ لا يَرقأ
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من حرّه الأشواق صاهلة
لا تنتهي بالعدْوِ إذْ يبدأ
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ومجازه الإعصار صهوته
ومضٌ مع الأنواء لايهدأ !
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شعرٌ من الأعماق نفحته
إنْ ماتت الأرواح هل يُبرأْ؟
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كمفاعلٍ ذراته جنحت
إشعاعها النووي قد أخطأ !!
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خطأ التفاعل عجز طاقتكم
وبلا انشطارٍ قلبه يصدأ
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وقصيدة في الوهم مركبها
لاصيدَ لامعنى ولا مرفأ
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ومغررٌ في الجوّ محتشدٌ
في عصبةٍ لم تفقه المبدأ
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وتدور في اللاوزن زاعمة
أنّ الشعور لنتنها يملأ !!!
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لا يقرأ التاريخ هفوتها
وعلى ظهور عجولها شيّأ