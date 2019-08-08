مِن حَـرِّهِ الأشواقُ صاهلة



د. ريم سليمان الخش | باريس

متأكسدٌ من هذْركم يصدأْ

شعرٌ أضاع الدرَّ والمرفأْ

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وصفٌ أقام الموت هيكله

هل في حروف العجز مايُقرأ؟!!

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لا لم يعد للشعر واحته

هذا الذي من طينكم يبرأ

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نزِقٌ فقد أودى بطاقته

هذيانكم كضبابكم مطفأ

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أين احتدام النار يُطلقها؟

شغفٌ يُذيب اللبَ لا يَرقأ

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من حرّه الأشواق صاهلة

لا تنتهي بالعدْوِ إذْ يبدأ

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ومجازه الإعصار صهوته

ومضٌ مع الأنواء لايهدأ !

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شعرٌ من الأعماق نفحته

إنْ ماتت الأرواح هل يُبرأْ؟

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كمفاعلٍ ذراته جنحت

إشعاعها النووي قد أخطأ !!

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خطأ التفاعل عجز طاقتكم

وبلا انشطارٍ قلبه يصدأ

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وقصيدة في الوهم مركبها

لاصيدَ لامعنى ولا مرفأ

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ومغررٌ في الجوّ محتشدٌ

في عصبةٍ لم تفقه المبدأ

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وتدور في اللاوزن زاعمة

أنّ الشعور لنتنها يملأ !!!

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لا يقرأ التاريخ هفوتها

وعلى ظهور عجولها شيّأ