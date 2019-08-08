في نفْسِ الحجيجِ غُصونُ حُبٍّ

أبو نبراس البوصافي | مسقط
ألا يا كعْبةَ اللهِ اسْتعِدِّي
وفودُ عمانَ يكْسوها البهاءْ
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على تلكَ البقاعِ نزلْنَ طوْعًا
وحادي الإبْلِ يرْتجزُ الحُداءْ
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ثوى ما بينَ أسْوارِ الحَجُونِ
وما بينَ الصَّفا يحلو البكاءْ
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نقلْنَ لواعجَ العُشَّاقِ طُرًّا
وصارَ حديثُها ضيْفَ السَّماءْ
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لواعجُ من مياهِ الْماسِ تُرْوَى
غدائِرُها جَداولُ منْ ضِياءْ
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شموخُ الروحِ والقلْبُ المُصَفَّى
بإكسير الحياةِ مع النَّقاءْ
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سياطُ الاشْتياقِ غدوْنَ سربًا
تحطُّ هناكَ في حُضنِ المَساءْ
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على عرَفاتَ تُبّتذَلُ القوافي
وتعتنقُ العُيونُ سَنا الوَلاءْ
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وفي نفْسِ الحجيجِ غُصونُ حُبٍّ
هُناكَ تَخضَّرتْ من دونْ ماءْ
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نُفوسٌ الناسِ يا قومي سراجٌ
يزيدُ بريقَها وهْجُ الدُّعاءْ
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سُموُّ الأصْفياءِ على بِلادي
شموسُ مَعزَّةٍ فيها الإباءْ