الخميس, 08 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

في نفْسِ الحجيجِ غُصونُ حُبٍّ

الخميس 08 أغسطس 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

في نفْسِ الحجيجِ غُصونُ حُبٍّ


أبو نبراس البوصافي | مسقط

ألا يا كعْبةَ اللهِ اسْتعِدِّي
وفودُ عمانَ يكْسوها البهاءْ
//
على تلكَ البقاعِ نزلْنَ طوْعًا
وحادي الإبْلِ يرْتجزُ الحُداءْ
//
ثوى ما بينَ أسْوارِ الحَجُونِ
وما بينَ الصَّفا يحلو البكاءْ
//
نقلْنَ لواعجَ العُشَّاقِ طُرًّا
وصارَ حديثُها ضيْفَ السَّماءْ
//
لواعجُ من مياهِ الْماسِ تُرْوَى
غدائِرُها جَداولُ منْ ضِياءْ
//
شموخُ الروحِ والقلْبُ المُصَفَّى
بإكسير الحياةِ مع النَّقاءْ
//
سياطُ الاشْتياقِ غدوْنَ سربًا
تحطُّ هناكَ في حُضنِ المَساءْ
//
على عرَفاتَ تُبّتذَلُ القوافي
وتعتنقُ العُيونُ سَنا الوَلاءْ
//
وفي نفْسِ الحجيجِ غُصونُ حُبٍّ
هُناكَ تَخضَّرتْ من دونْ ماءْ
//
نُفوسٌ الناسِ يا قومي سراجٌ
يزيدُ بريقَها وهْجُ الدُّعاءْ
//
سُموُّ الأصْفياءِ على بِلادي
شموسُ مَعزَّةٍ فيها الإباءْ

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 سبتمبر 2015

بعثة الحج العمانية تستلم اليوم مخيم منى.. والبوسعيدي يقف على احتياجات الحجيج

المزيد

12 أغسطس 2015

رئيس بعثة الحج يحث مسؤولي الحملات على تحديث بيانات الحجيج والتوعية بالقوانين والإجراءات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

29826 مقعدا دراسيا بنتيجة الفرز الأول للقبول الموحد للعام الأكاديمي المقبل

المحليات - تعليم

توقيع اتفاقية مع "دليل" لإنتاج النفط والغاز في منطقة امتياز "وادي أسود"

الاقتصاد - محلي

"التربية": تعيين 1169 معلما ومعلمة جدد.. وإنهاء إجراءات نقل 1387 للعام الدراسي الجديد

المحليات - تعليم

الشرطة تحذر من بعض السلوكيات الخاطئة والخطرة خلال عيد الأضحى المبارك

المحليات - شرطة

تقدم ملموس في أعمال البنية التحتية بـ"مول عُمان"

الاقتصاد - شركات ومناقصات

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

دولة عربية جديدة تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

منوعات - من هنا وهناك

خادمة تنشر صور مخدومتها بملابس المنزل على "السوشيال ميديا"

منوعات - من هنا وهناك

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة