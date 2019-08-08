في نفْسِ الحجيجِ غُصونُ حُبٍّ



أبو نبراس البوصافي | مسقط

ألا يا كعْبةَ اللهِ اسْتعِدِّي

وفودُ عمانَ يكْسوها البهاءْ

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على تلكَ البقاعِ نزلْنَ طوْعًا

وحادي الإبْلِ يرْتجزُ الحُداءْ

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ثوى ما بينَ أسْوارِ الحَجُونِ

وما بينَ الصَّفا يحلو البكاءْ

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نقلْنَ لواعجَ العُشَّاقِ طُرًّا

وصارَ حديثُها ضيْفَ السَّماءْ

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لواعجُ من مياهِ الْماسِ تُرْوَى

غدائِرُها جَداولُ منْ ضِياءْ

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شموخُ الروحِ والقلْبُ المُصَفَّى

بإكسير الحياةِ مع النَّقاءْ

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سياطُ الاشْتياقِ غدوْنَ سربًا

تحطُّ هناكَ في حُضنِ المَساءْ

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على عرَفاتَ تُبّتذَلُ القوافي

وتعتنقُ العُيونُ سَنا الوَلاءْ

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وفي نفْسِ الحجيجِ غُصونُ حُبٍّ

هُناكَ تَخضَّرتْ من دونْ ماءْ

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نُفوسٌ الناسِ يا قومي سراجٌ

يزيدُ بريقَها وهْجُ الدُّعاءْ

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سُموُّ الأصْفياءِ على بِلادي

شموسُ مَعزَّةٍ فيها الإباءْ