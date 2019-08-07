"ميت" يستقيظ أثناء الدفن!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

تعرض مواطن هندي لحادث الشهر الماضي وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكان في حالة حرجة، لكن بعد أن استنفدت عائلته مدخراتها لسداد الفواتير الطبية، أعلن الأطباء وفاته.

وعلى الفور، بدأ أهالي الشاب في الاستعداد لجنازته، لكن بعد نقل جثمانه إلى المنزل عبر سيارة إسعاف، أصيب أخوه الأكبر بالصدمة ليرى أنه ما زال يحرك أطرافه. وأبلغ أفراد الأسرة الآخرين وبعد التأكد من صحة كلامه، نقلوه إلى مستشفى آخر حيث أكد الأطباء أنه لا يزال على قيد الحياة.

وقال شقيق الشاب: "لقد أصابنا الانهيار.. كنا نستعد للدفن عندما رأى البعض منا حركة في أطرافه". وأضاف "أخذناه فورًا إلى مستشفى رام منوهار لوهيا؛ حيث قال الأطباء إنه كان على قيد الحياة ووضعناه على جهاز التنفس الصناعي". وتابع "لقد دفعنا ما يعادل 10000 دولار أمريكي إلى المستشفى الخاص في وقت سابق وعندما أخبرناهم بأنه لم يعد لدينا مال، أعلنوا أنه مات".

وقال الأطباء في مستشفى رام منوهار لوهيا للصحفيين إن الشاب في حالة صحية حرجة بالفعل، لكنه بالتأكيد لم يمت.

وحظيت القضية باهتمام كبير من وسائل الإعلام في الهند، وأجبر الرأي العام السلطات المحلية على فتح تحقيق في كيفية تعامل المستشفى الخاص مع المريض.

وقال ناريندرا أغاروال المسؤول الطبي الأول في لكناو: "لقد علمنا بالحادث وسيتم التحقيق في الأمر بدقة".