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في اليابان.. يستأجرون السيارات لغرض غير القيادة!!

الأربعاء 07 أغسطس 2019 10:53 م بتوقيت مسقط

في اليابان.. يستأجرون السيارات لغرض غير القيادة!!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

لاحظت شركات تأجير السيارات في اليابان (عبر خدمة المشاركة) مؤخرًا أمورا غير مألوفة في عمليات تأجير السيارات، حيث استأجر عدد كبير من الزبائن السيارات، لكنهم سجلوا مسافات سير قليلة بشكل غير معتاد، أو لم يقودوا السيارات من الأساس.

وتفضل شركات تأجير السيارات أن تكون المسافة المقطوعة أطول فترة ممكنة، إذ يدر ذلك عليهم المزيد من المال. وعندما لاحظ عدد من الشركات الرائدة في تأجير السيارات أن عددًا كبيرًا من عملائها يستأجرون السيارات، لكنهم لا يقودونها على الإطلاق، بدأوا يشعرون بالقلق. ولم يتمكنوا من معرفة السبب وراء ذلك، لكنهم أجروا بعض الاستطلاعات وحصلوا على بعض النتائج المثيرة للاهتمام. فقد اتضح أن المستأجرين يستخدمون بشكل متزايد خدمات تأجير السيارات لأسباب متنوعة، باستثناء القيادة.

وقالت شركة "إن تي تي دوكمو" إحد أشهر شركات تأجير السيارات في اليابان، أن استطلاعاً أجري عام 2018 كشف أن واحداً من بين كل ثمانية مستخدمين استأجر سيارة مقابل خدمات ليس من بينها استخدامها في التنقل. وقال أكبر عدد من المشاركين في الاستطلاع إنهم استأجروا سيارات بهدف النوم أو الراحة، تلى ذلك أولئك الذين ادعوا أنهم استخدموها كأماكن هادئة ومريحة للتحدث على الهاتف مع الأصدقاء أو العائلة أو الشركاء التجاريين.

وذكر بعض الأشخاص أنهم استأجروا سيارات لتناول الغداء، ومشاهدة التلفاز، وارتداء أزياء تنكرية، وحتى القيام بتمارين رياضية!

ومن المزايا الرئيسية لاستئجار السيارات لأغراض أخرى غير القيادة، هي القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول إليها، ولا يكلف أمر تأجير السيارة سوى 400 ين ياباني لمدة 30 دقيقة، ويمكن الحصول عليها من واحدة من عشرات الآلاف من مواقف السيارات في جميع أنحاء اليابان. لذا بدلاً من البحث عن مكان لتناول الطعام أو أخذ قيلولة، يفضل الناس استئجار سيارة مسبقًا، باستخدام هواتفهم الذكية.

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