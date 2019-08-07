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ويلسون.. خامس المنضمين الجدد لكتيبة بورنموث

الأربعاء 07 أغسطس 2019 06:52 م بتوقيت مسقط

ويلسون.. خامس المنضمين الجدد لكتيبة بورنموث

لندن - رويترز

أعلن بورنموث -المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- تعاقده مع الويلزي هاري ويلسون لاعب ليفربول على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وبات ويلسون خامس لاعب ينضم لفريق المدرب إيدي هاو هذا الصيف.

وكان ويلسون قد تدرج ضمن صفوف الناشئين في ليفربول، ويستطيع اللعب في مركز الوسط المهاجم، أو الجناح، وسجل 17 هدفا في 46 مباراة مع ديربي كاونتي، عندما خاض الموسم الماضي هناك على سبيل الإعارة.

وقال ويلسون لموقع النادي: عندما أبلغني ليفربول بإمكانية اللعب هنا أبديت رغبتي في ذلك. أريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع فريق رائع مثل بورنموث. وأضاف: مع أسلوب اللعب المحتمل من بورنموث أشعر أني في المكان المناسب وأن بوسعي مساعدة الفريق كثيرا.

وظهر ويلسون -الذي وقع على عقد طويل المدى مع ليفربول في يوليو 2018- في المباريات الودية السبع لليفربول استعدادا للموسم الجديد، ونجح في التسجيل أمام بروسيا دورتموند وأولمبيك ليون.

وسيبدأ بورنموث -الذي احتل المركز 14 الموسم الماضي- الدوري على أرضه أمام شيفيلد يونايتد السبت المقبل.

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