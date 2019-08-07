الصباحي: "أحمر" الشباب جاهز مبدئيا لـ"آسيوية العراق".. والقائمة النهائية للاعبين لم تحسم بعد

الرؤية - أحمد السلماني

يواصل منتخبنا الوطني للشباب معسكره الداخلي في مسقط؛ استعدادا للتصفيات الآسيوية في نوفمبر المقبل بالعراق.. وكان أحمر الشاب قد تمكَّن من تحقيق فوز مهم في بدايات الإعداد على نادي الرستاق، أمس الأول، بهدفين مقابل هدف، فيما سيلعب مدربه يعقوب الصباحي مباراتين بمجموعتين مختلفتين من اللاعبين؛ حيث واجه الشباب، ومن ثم سيلعب بمجموعة أخرى أمام مسقط، اليوم الخميس، لضمان تجربة جميع لاعبي المنتخب في قائمته الحالية.

وأكد الصباحي لـ"الرؤية" أنَّ الصورة العامة لديه فيما يتعلق بالقائمة شبه النهائية للاعبين، ستتضح بعد اختتام هذا المعسكر، على أن يكون هناك معسكر خارجي للعب مباريات دولية لمزيد من الاحتكاك.

وعن التعديلات في قائمة لاعبي المنتخب، قال يعقوب الصباحي مدرب المنتخب: لدينا حاليا قائمة من 50 لاعبا، تم اعتمادهم من قبل الاتحاد الآسيوي؛ حيث تم استدعاء 7 لاعبين جُدد للمعسكر الحالي، واستبعاد آخرين، وهؤلاء الذين تم استبعادهم قد يتم استدعاء بعضهم مُجددا لسبب أو آخر؛ لذا من الأهمية بمكان -وفي حال أن التحق أي لاعب بالمنتخب- فعليه أن يحافظ على تطوير مستواه لضمان عودته، وهذا أراه أمرا حتميا فلكل مجتهد نصيب.

وأضاف الصباحي: نعاني من إشكالية انتساب هذه الفئة العمرية للدراسة المنتظمة والدراسة بالكليات والجامعات؛ حيث فقدنا عنصريْن مهميْن من لاعبينا لهذا السبب، ومع ذلك هناك جهود تنسيقية كبيرة يقوم بها اتحاد الكرة مع كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي من أجل وجود حلول لهذه المعضلة، وبما يضمن مستقبل هؤلاء الطلاب أكاديميا؛ فهم أبناؤنا جميعا ويهمنا مستقبلهم وبما يطمئن اللاعب وولي أمره لضمان تركيز عالٍ للاعب في المباريات.

وعن حظوظ المنتخب في مجموعته، قال: سندافع عن حظوظنا، وواضعين نصب أعيينا وبأقدام لاعبينا هدفا كبيرا، وهو التأهل للنهائيات، وضمان أن تواصل هذه المجموعة من اللاعبين مشوارها الطويل نحو الارتقاء بمستوياتها للانضمام لمنتخباتنا الأولمبية والأول، وهناك فقط يستطيع اللاعب أن يثبت قدرته على الاستمرارية.

يُشار إلى أنَّ قائمة منتخبنا للشباب الحالية تضم كلًّا من: ميثم العجمي (الاتحاد)، والوليد اليحيائي (السيب)، ومنتصر الزدجالي (السيب)، وقصي الجرادي (السيب)، ونبراس المعشري (مسقط)، وعبدالحميد الحسني (بوشر)، وملهم السنيدي (عمان)، وعيسى الناعبي (مسقط)، واليقظان المشيفري (السيب)، وعبدالله اليعربي (البشائر)، وطارق المعشري (جعلان)، ومحمد البلوشي (السويق)، ووائل الحارثي (السويق)، وسعيد السلامي (السويق)، وناصر الناعبي (الشباب)، ومحمد الطارشي (الشباب)، والأزهر البلوشي (الشباب)، وعبدالله الفليتي (الشباب)، ونوح الرقادي (بوشر)، وسالم الداودي (العروبة)، وحمد المخيني (العروبة)، وعمر الصلطي (العروبة)، وداؤود الجابري (فنجاء)، وفهد الراسبي (الكامل والوافي)، وفهيم السعدي (المصنعة)، وناصر النعيمي (النهضة).