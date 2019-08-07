الأربعاء, 07 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

يلتقي "مسقط" اليوم في آخر وديات المعسكر الداخلي

الصباحي: "أحمر" الشباب جاهز مبدئيا لـ"آسيوية العراق".. والقائمة النهائية للاعبين لم تحسم بعد

الأربعاء 07 أغسطس 2019 06:50 م بتوقيت مسقط

الصباحي: "أحمر" الشباب جاهز مبدئيا لـ"آسيوية العراق".. والقائمة النهائية للاعبين لم تحسم بعد

 

الرؤية - أحمد السلماني

يواصل منتخبنا الوطني للشباب معسكره الداخلي في مسقط؛ استعدادا للتصفيات الآسيوية في نوفمبر المقبل بالعراق.. وكان أحمر الشاب قد تمكَّن من تحقيق فوز مهم في بدايات الإعداد على نادي الرستاق، أمس الأول، بهدفين مقابل هدف، فيما سيلعب مدربه يعقوب الصباحي مباراتين بمجموعتين مختلفتين من اللاعبين؛ حيث واجه الشباب، ومن ثم سيلعب بمجموعة أخرى أمام مسقط، اليوم الخميس، لضمان تجربة جميع لاعبي المنتخب في قائمته الحالية.

وأكد الصباحي لـ"الرؤية" أنَّ الصورة العامة لديه فيما يتعلق بالقائمة شبه النهائية للاعبين، ستتضح بعد اختتام هذا المعسكر، على أن يكون هناك معسكر خارجي للعب مباريات دولية لمزيد من الاحتكاك.

وعن التعديلات في قائمة لاعبي المنتخب، قال يعقوب الصباحي مدرب المنتخب: لدينا حاليا قائمة من 50 لاعبا، تم اعتمادهم من قبل الاتحاد الآسيوي؛ حيث تم استدعاء 7 لاعبين جُدد للمعسكر الحالي، واستبعاد آخرين، وهؤلاء الذين تم استبعادهم قد يتم استدعاء بعضهم مُجددا لسبب أو آخر؛ لذا من الأهمية بمكان -وفي حال أن التحق أي لاعب بالمنتخب- فعليه أن يحافظ على تطوير مستواه لضمان عودته، وهذا أراه أمرا حتميا فلكل مجتهد نصيب.

وأضاف الصباحي: نعاني من إشكالية انتساب هذه الفئة العمرية للدراسة المنتظمة والدراسة بالكليات والجامعات؛ حيث فقدنا عنصريْن مهميْن من لاعبينا لهذا السبب، ومع ذلك هناك جهود تنسيقية كبيرة يقوم بها اتحاد الكرة مع كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي من أجل وجود حلول لهذه المعضلة، وبما يضمن مستقبل هؤلاء الطلاب أكاديميا؛ فهم أبناؤنا جميعا ويهمنا مستقبلهم وبما يطمئن اللاعب وولي أمره لضمان تركيز عالٍ للاعب في المباريات.

وعن حظوظ المنتخب في مجموعته، قال: سندافع عن حظوظنا، وواضعين نصب أعيينا وبأقدام لاعبينا هدفا كبيرا، وهو التأهل للنهائيات، وضمان أن تواصل هذه المجموعة من اللاعبين مشوارها الطويل نحو الارتقاء بمستوياتها للانضمام لمنتخباتنا الأولمبية والأول، وهناك فقط يستطيع اللاعب أن يثبت قدرته على الاستمرارية.

يُشار إلى أنَّ قائمة منتخبنا للشباب الحالية تضم كلًّا من: ميثم العجمي (الاتحاد)، والوليد اليحيائي (السيب)، ومنتصر الزدجالي (السيب)، وقصي الجرادي (السيب)، ونبراس المعشري (مسقط)، وعبدالحميد الحسني (بوشر)، وملهم السنيدي (عمان)، وعيسى الناعبي (مسقط)، واليقظان المشيفري (السيب)، وعبدالله اليعربي (البشائر)، وطارق المعشري (جعلان)، ومحمد البلوشي (السويق)، ووائل الحارثي (السويق)، وسعيد السلامي (السويق)، وناصر الناعبي (الشباب)، ومحمد الطارشي (الشباب)، والأزهر البلوشي (الشباب)، وعبدالله الفليتي (الشباب)، ونوح الرقادي (بوشر)، وسالم الداودي (العروبة)، وحمد المخيني (العروبة)، وعمر الصلطي (العروبة)، وداؤود الجابري (فنجاء)، وفهد الراسبي (الكامل والوافي)، وفهيم السعدي (المصنعة)، وناصر النعيمي (النهضة).

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 فبراير 2016

لوبيز كارو يواصل البحث عن عناصر "الأحمر" من الدوري.. والقائمة النهائية "بغضون يومين"

المزيد

08 سبتمبر 2016

الصباحي يعلن القائمة النهائية لـ "الناشئين" استعدادا لأمم آسيا بالهند

المزيد

19 سبتمبر 2016

منتخبنا للقدم الشاطئية جاهز للمنافسة على لقب "آسيوية فيتنام"

المزيد

21 سبتمبر 2015

"أحمر الشباب" في مواجهة "أولمبي فلسطين" وديا بمسقط.. غدا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشرطة تحذر من بعض السلوكيات الخاطئة والخطرة خلال عيد الأضحى المبارك

المحليات - شرطة

تقدم ملموس في أعمال البنية التحتية بـ"مول عُمان"

الاقتصاد - شركات ومناقصات

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الاقتصاد - محلي

ننشر الأسماء النهائية للمرشحين لانتخابات الشورى 2019

المحليات - أخبار

بلدية مسقط تعلن جاهزية السوق المركزي للخضروات والفواكه خلال عيد الأضحى المبارك

المحليات - أخبار

انطلاق أعمال الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

دولة عربية جديدة تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

منوعات - من هنا وهناك

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

أول دعوى قضائية بسبب إجازة عيد الأضحى

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة