خيارات مبتكرة لتوليد القوة في إنفينيتي Q50 وQ60 وQ70

مسقط – الرؤية

توفر سيارات إنفينيتي الأكثر مبيعًا - إنفينيتي Q50 وإنفينيتي Q60 وإنفينيتي Q70 –تجربة قيادة مجزية مع مجموعة متنوعة من خيارات توليد القوة المبتكرة، كما توفر تصميمًا رياضيًا يوفر حضورًا قويًا من الخارج، بينما في الداخل، تتميز البيئة الداخلية المريحة والفسيحة بمقاعد قياسية مكسوة بالجلد. وفي إنفينيتي، الأولوية للتأكد من أن كل سيارة صالون ستخضع لاختبار الزمن وتقدم قيمة وجودة دائمة. كما أنّ الأداء القياسي والتصميم الرياضي لإنفينيتي Q50 وإنفينيتي Q60 وإنفينيتي Q70. يجعلان المجموعة حجر الزاوية الهام في خط منتجات العلامة.

ومع وضع الأداء كأولوية قصوى، تم تزويد سيارات إنفينيتي الرياضية بتقنيات ذكية تتكيف مع احتياجات العملاء. وتتميز سيارات الدفع الرباعي هذه – إنفينيتي QX50 وإنفينيتي QX60 وإنفينيتي QX70 وإنفينيتي QX80 - بميزات متقدمة متعددة لإرضاء حتى أنماط الحياة الأكثر تطلبًا، مثل التصميم الداخلي المتنوع مع مقاعد قابلة للتعديل ومساحة لحمل الأمتعة ونظام الترفيه الفردي.

وقال متحدث كبير في شركة إنفينيتي عُمان: من دواعي سرورنا أن ننقل تحياتنا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لجميع عملائنا والمجتمع العُماني والأمة الإسلامية بأسرها. ونتمنى للجميع احتفالًا سعيدًا ونأمل أن يجلب هذا الوقت المبارك من العام فرحًا وسعادة وفيرة في حياتهم. ونغتنم هذه كفرصة للتعبير عن تقديرنا العميق وامتناننا لعملائنا على ولائهم للعلامة التجارية. كما أن توفير تجربة فاخرة استثنائية حقًا - منذ اللحظة التي يدخل فيها العميل من باب صالة العرض، وطوال فترة ملكية سيارته بالكامل - هي أولويتنا القصوى. في عيد الأضحى المبارك نود أن نعيد تأكيد أنّ إنفينيتي عُمان ستظل ملتزمة بتوفير سيارات متميزة وخدمة عالية الجودة لعملائها الكرام.

وأضاف المتحدث أنّ جوهر عيد الأضحى يتضمن مشاركة لحظات ذات معنى مع الأصدقاء والأحباء. هذا هو المكان الذي تكمن فيه رفاهية الحياة الحقيقية. ونحث عملاءنا على التمتع بهذه اللحظات النادرة مع إنفينيتي وجعل هذا الموسم لحظات وساعات تفيض رفاهية حقيقية تستحق التذكر فيما بعد.