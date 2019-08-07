إجازة بتخفيضات خاصة في "W مسقط"

مسقط – الرؤية

يقدم فندق Wمسقط عرضا خاصا للاستمتاع بأجواء مليئة بالمرح وتجديد النشاط خلال عطلة عيد الأضحى. ويسري العرض طوال أيام الأسبوع وحتى 30 سبتمبر.

وابتداءً من 79 ريالا فقط لليلة الواحدة مع خصم 20% على مجموعة المطاعم المتنوّعة بالفندق، ابدأ صباحك مع بوفيه إفطار صحي متاح طوال اليوم يدمج بين المكونات الطازجة، والمحلية، والعضوية في مطعم هارفست، أو تذوَّق شرائح اللحم الشهية في مطعم تشار الذي سيشعل عطلتك ويغمر حواسك بتشكيلة واسعة من الأطباق العالمية. وبإطلالات ساحلية ومطلة على حديقة الفندق النضرة، احظ بفرصة التعرّف على أصدقاء جدد في غرفة المعيشة. لإعادة التوازن بين العقل والجسد، استمتع بعلاجات سبا عالمية المستوى التي تزيل ضغوطاتك وتعيد بريقك وحيويتك في المنتجع الصحي "أواي سبا" الفاخر.

وبنمط معماري فريد يحكي التناغم بين الصحراء والجبال والبحار وبتصاميم داخلية استلهمت من جمال الكثبان الرملية والسماء الزرقاء الصافية، يتربع فندق W مسقط في موقعٍ استراتيجي مُطل على الواجهة البحرية لشاطئ القرم من جهة وجبال الحجر من جهة أخرى ليكون إضافة مميزة في قلب المدينة النابضة. لن يتوانى الفندق عن منح زواره عطلة خالدة في ذاكرتهم بدءًا من مجموعة مطاعمه العالمية لكل عشاق الطعام، والأنشطة الممتعة كل يوم جمعة (Pink Fridays) التي تمنح شعور التجدّد وسط أجواء مترفة، كلها مصممة لتتيح لهم الغوص في عالم يجمع بين طياته الفخامة الحديثة والثقافة العُمانية الأصيلة.