تقدم ملموس في أعمال البنية التحتية بـ"مول عُمان"

مسقط – الرؤية

قالت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، إنّ الأعمال الإنشائية في مول عُمان تسير وفق الخطط المرسومة مع الانتهاء من إكمال إنجازين رئيسين على صعيد البنية التحتية للمشروع.

وأوضحت الشركة أن مركز التسوق الجديد الذي من المقرر افتتاحه في مارس 2021 قد شهد تطوير مجموعة من الطرق والجسور العلوية الجديدة التي تربط المركز التجاري مع التقاطع رقم 6 على شارع مسقط السريع إضافة إلى الانتهاء من تشييد محطة الكهرباء الفرعية الرئيسية التابعة لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء.

وقال غيث شقير، الرئيس التنفيذي لمراكز التسوق لدى ماجد الفطيم العقارية: يشكل قطاعا السياحة والتجزئة جزءاً لا يتجزأ من المنظومة المتكاملة للاقتصاد العُماني إلى جانب دورهما في تعزيز الازدهار وخطة النمو والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع الأهداف الرئيسية لرؤية السلطنة 2040. ونفخر بكوننا قادرين على المساهمة في تحقيق هذه الرؤية كشركاء ومستثمرين على المدى الطويل، حيث نهدف من خلال تطوير "مول عُمان" إلى تعزيز مساهمتنا في نمو السياحة المحلية وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء السلطنة أثناء المراحل الإنشائية في المشروع وبعد افتتاح المركز. ونحن على ثقة في أن مشروعاً تنموياً بهذا الحجم والزخم سيؤثر بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.

وبهدف تسهيل حركة مرور وتنقلات الزائرين من وإلى المركز، تمّ توسيع التقاطع رقم 6 على شارع مسقط السريع، كما تم تشييد 4 جسور جديدة لخدمة المول. كما تمّ الانتهاء من تشييد الجدران الاستنادية وأقسام المرافق المختلفة لتسهيل الأعمال. وستساهم التوسعة الجديدة في تسهيل حركة الزوار وتمكينهم من الوصول بشكل مباشر إلى 5200 موقف مخصص لركن السيارات في المركز. وتتوفر في موقع المشروع حالياً جدران استنادية يبلغ طولها أكثر من كيلومتر وبارتفاع 12 متراً بالإضافة إلى لافتات أولية لإرشاد اتجاهات الطريق نحو "مول عُمان".