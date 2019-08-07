عرض خاص في "جراند ميلينيوم مسقط" احتفالا بعيد الأضحى

مسقط – الرؤية

يقدّم فندق جراند ميلينيوم مسقط عروضا صيفية مغرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بإقامة من فئة خمس نجوم بتجربة فاخرة في قلب العاصمة مسقط والاستمتاع بالتسوق في جراند مسقط مول.

وتشمل باقة العيد 57 ريالا عُمانيا للإقامة الفردية مع توفير وجبة الإفطار والعشاء، و72 ريالا لإقامة فردين مع توفير وجبة الإفطار والعشاء.

ويتوفّر بوفيه خاص طوال اليوم في مطعم طيبات بالفندق الذي يقدّم أطيب الأطباق، ومطعم بحريات الذي يقدّم أفضل المأكولات البحرية في العاصمة مسقط، وصالة مزاج التي تقدّم أطيب اللحوم في جو رائع وإطلالة بانورامية على مسقط.

وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بحوض السباحة في سطح الفندق والاستمتاع بالمشروبات المنعشة من الكوكتيل والعصائر، إلى جانب جلسات المساج العلاجية في زنتا سبا.

وقال لوكان ميدا، مدير عام مجموعة جراند ميلينيوم وميلينيوم للشقق الفندقية: يسرّنا أن نوفّر عروض عيد الأضحى المبارك للعمانيين والسياح للاستمتاع بالإجازة في جو من الفخامة والراحة في قلب العاصمة مسقط، ويستمر العرض حتى 17 أغسطس.