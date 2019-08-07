"الأرصاد": أعلى درجة حرارة 46 وأدناها 16 درجة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع تدفق السحب المتوسطة والعالية واحتمال تصاعد الغبار بفعل الرياح النشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على معظم الأجزاء الساحلية لبحر العرب.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 41 / 33 وفي مدينة صلالة 28 / 24 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 46 درجة في فهود ونزوى وأدم وهيما وأدناها 16 درجة في جبل شمس.