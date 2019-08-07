

د. عمر هزاع | سوريا

المُحِبُّونَ وَحدَهُم مَن إِذا ما..

لَيَّلَ القَلبُ..

رَتَّلُوهُ قِياما..

الجَميلُونَ؛ دائِمًا؛ رُفقاءٌ..

يَفرُقُ الدَّهرُ..

بَينَما هُم نَدامى..

عَبَثِيُّونُ..

- قَد يُقالُ -

وَلَكِن جَوهَرُ الحُسنِ أَن يَهُزَّ النِّظاما..

هُم كَثِيرُونَ..

لَكِنِ الوَقتُ عَنهُم؛ كُلَّما عَدَّ عامِدًا؛ يَتَعامى..

كُلَّما الجاهِلُونَ ضاقُوا بِهِم قالُوا:

سَلامًا عَلى.. (..)..

وَمَرُّوا كِراما..

دَندَنُوا أُغنِياتِهِم..

ثُمَّ لَمَّا ذابَتِ الحَنجَراتُ شَبُّوا هُياما..

وَأَوَوا لِلقَصائِدِ البِيضِ..

حَتَّى احمَرَّتِ الأَرضُ فَاستَحالُوا حَماما..