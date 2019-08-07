حرفك مُشتهى بالشعر طاغِ



د. ريم سليمان الخش | باريس

أيقلقك التماعٌ فيّ طاغِ!

ويرهبك امتلائيَ في الفراغ!!

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وما برح اشتعاليَ فيك يسري

دخانا مثل تبغك للدماغِ!!

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ويمتد انفعالك في بَنانٍ

بها قلقٌ عصابيُّ المُضاغِ!!

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يلازمه الترّقب في احتراقٍ

ملازمة الصحارى للشماغِ

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تَمتّعَ من علائقنا مجازٌ

به نزف القصيد من المُساغ!!

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ليذبحني غرورك إذْ يُضحّي

ويسلخ من شعوريََ للدباغِ!!

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ويسفح ما استضاءت منه روحي

إذا التمع البريق من المُصاغ!!

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على أنّ العقيق بها مدلّى

بعقد بلاغةٍ بالتبرِ طاغِ

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فلا تتركْ مصاغيَ دون جيدٍ

كمن فصل الدماء عن الصِباغِ!!

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فلا جـنّ القصيدِ جلبنّ عرشا

ولاجـــاءت هـــداهدُ للبلاغ!!

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كفى كفرا كصعلوكٍ مُزاغٍ

عن المعنى الجميل المستساغ!!

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كفى كبرا تجمّع في عروقٍ

ليمنحها التضخمَ من فراغِ!!

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على أنّ الحروفَ به تغنّت

وحرفك مُشتهى بالشعر طاغِ