حرفك مُشتهى بالشعر طاغِ

د. ريم سليمان الخش | باريس
أيقلقك التماعٌ فيّ طاغِ!
ويرهبك امتلائيَ في الفراغ!!
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وما برح اشتعاليَ فيك يسري
دخانا مثل تبغك للدماغِ!!
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ويمتد انفعالك في بَنانٍ
بها قلقٌ عصابيُّ المُضاغِ!!
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يلازمه الترّقب في احتراقٍ
ملازمة الصحارى للشماغِ
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تَمتّعَ من علائقنا مجازٌ
به نزف القصيد من المُساغ!!
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ليذبحني غرورك إذْ يُضحّي
ويسلخ من شعوريََ للدباغِ!!
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ويسفح ما استضاءت منه روحي
إذا التمع البريق من المُصاغ!!
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على أنّ العقيق بها مدلّى
بعقد بلاغةٍ بالتبرِ طاغِ
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فلا تتركْ مصاغيَ دون جيدٍ
كمن فصل الدماء عن الصِباغِ!!
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فلا جـنّ القصيدِ جلبنّ عرشا
ولاجـــاءت هـــداهدُ للبلاغ!!
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كفى كفرا كصعلوكٍ مُزاغٍ
عن المعنى الجميل المستساغ!!
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كفى كبرا تجمّع في عروقٍ
ليمنحها التضخمَ من فراغِ!!
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على أنّ الحروفَ به تغنّت
وحرفك مُشتهى بالشعر طاغِ