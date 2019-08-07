أمسية ثقافية لطلاب كليّة السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية

منح - العمانية

أقامت أمس كليّة السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بولاية منح بمحافظة الداخلية الأمسية الثقافية لطلاب الدورة الخامسة والثلاثين التي يشارك فيها 40 طالبًا وطالبة من مركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن وجمعية الصداقة العمانية البريطانية وطلاب كليّة القيادة والأركان بمسقط.

وتضمّنت الأمسية مجموعة من الفقرات الفنيّة التي قدّمها طلاب الكلية كالقصائد الشعرية والمقطوعات الموسيقية وفنون الرزحة العمانية بالإضافة إلى المعرض الثقافي الذي جسّد خلاله الطلاب والشركاء اللغويون ثقافات بلدانهم المختلفة، واحتوى على مجموعة من الأركان منها ركن السلطنة وركن ثقافات حول العالم وركن المطبخ العماني للتعريف بالمأكولات الشعبية العمانية وركن المطبخ العالمي.