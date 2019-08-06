بالفيديو والصور.. 500 سن في فم صبي!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

أصابت الصدمة أطباء الأسنان في أحد مستشفيات شيناي بالهند، بعدما وجدوا أكثر من 520 سنا في فم صبي يبلغ من العمر سبع سنوات يشكو أحيانًا من ألم في الأسنان.

وتم نقل بي رافيندران البالغ من العمر 7 سنوات إلى كلية ومستشفى للأسنان في تشيناي لإلقاء نظرة على تورم الفك الأيمن. وطلب أطباء الأسنان إجراء فحص بالأشعة السينية والأشعة المقطعية، والذي كشف أن التورم الذي يشبه الخراج كان في الواقع كيسًا ممتلئًا بما يشبه مئات الأسنان من مختلف الأحجام. وهو ورم حميد يتكون من أنسجة الأسنان، ولكن كان هذا الورم كبيرًا للغاية، يتكون من 526 من الأسنان.

"لم نر هذه الأسنان الكثيرة في فم أحد من قبل".. هكذا صرحت براتيبا راماني أستاذة ورئيسة قسم أمراض الفم والوجه والفكين لصحيفة "تايمز أوف إنديا". وأضافت "كانت الأسنان في أحجام مختلفة تتراوح بين 0.1 ملم إلى 15 ملم. بدوا مثل اللؤلؤ في المحار. حتى أصغر قطعة كان لها تاج وجذر وطلاء المينا مثل السن الحقيقية".

وقرر الأطباء أن الورم يمنع نمو الأسنان الدائمة لدى الصبي في الجانب الأيمن المصاب وأن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو إزالة الورم من خلال الجراحة. وافق والدا رافيندران في البداية على إجراء العملية الجراحية، لكن الصبي استغرق ساعات لإقناعه. يتطلب الإجراء تخديرًا عامًا ويستمر حوالي ساعة ونصف. انتهى الأطباء باستخراج ما مجموعه 526 من الأسنان من الورم الشبيه بالكيس.

وتقول الدكتور راماني: "على الرغم من أن سبب الحالة غير معروف، إلا أن الوراثة قد يتون أحد الأسباب". وأضافت "يمكن للبيئة أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا. لقد أجرينا دراسة لمعرفة ما إذا كانت الإشعاعات الصادرة من أبراج الهواتف المحمولة عاملاً في مثل هذه الظروف".