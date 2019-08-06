الثلاثاء, 06 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو والصور.. 500 سن في فم صبي!

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 11:19 م بتوقيت مسقط

بالفيديو والصور.. 500 سن في فم صبي!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

أصابت الصدمة أطباء الأسنان في أحد مستشفيات شيناي بالهند، بعدما وجدوا أكثر من 520 سنا في فم صبي يبلغ من العمر سبع سنوات يشكو أحيانًا من ألم في الأسنان.

وتم نقل بي رافيندران البالغ من العمر 7 سنوات إلى كلية ومستشفى للأسنان في تشيناي لإلقاء نظرة على تورم الفك الأيمن. وطلب أطباء الأسنان إجراء فحص بالأشعة السينية والأشعة المقطعية، والذي كشف أن التورم الذي يشبه الخراج كان في الواقع كيسًا ممتلئًا بما يشبه مئات الأسنان من مختلف الأحجام. وهو ورم حميد يتكون من أنسجة الأسنان، ولكن كان هذا الورم كبيرًا للغاية، يتكون من 526 من الأسنان.

"لم نر هذه الأسنان الكثيرة في فم أحد من قبل".. هكذا صرحت براتيبا راماني أستاذة ورئيسة قسم أمراض الفم والوجه والفكين لصحيفة "تايمز أوف إنديا". وأضافت "كانت الأسنان في أحجام مختلفة تتراوح بين 0.1 ملم إلى 15 ملم. بدوا مثل اللؤلؤ في المحار. حتى أصغر قطعة كان لها تاج وجذر وطلاء المينا مثل السن الحقيقية".

وقرر الأطباء أن الورم يمنع نمو الأسنان الدائمة لدى الصبي في الجانب الأيمن المصاب وأن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو إزالة الورم من خلال الجراحة. وافق والدا رافيندران في البداية على إجراء العملية الجراحية، لكن الصبي استغرق ساعات لإقناعه. يتطلب الإجراء تخديرًا عامًا ويستمر حوالي ساعة ونصف. انتهى الأطباء باستخراج ما مجموعه 526 من الأسنان من الورم الشبيه بالكيس.

وتقول الدكتور راماني: "على الرغم من أن سبب الحالة غير معروف، إلا أن الوراثة قد يتون أحد الأسباب".  وأضافت "يمكن للبيئة أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا. لقد أجرينا دراسة لمعرفة ما إذا كانت الإشعاعات الصادرة من أبراج الهواتف المحمولة عاملاً في مثل هذه الظروف".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 نوفمبر 2016

بالفيديو والصور.. إسرائيل تحترق

المزيد

20 سبتمبر 2017

بالفيديو والصور.. 250 قتيلا في زلزال المكسيك

المزيد

13 مارس 2018

بالفيديو والصور.. صيد وفير على شواطئ مسندم

المزيد

12 يونيو 2016

بالفيديو والصور.. كيف تحول طفل إلى "تمثال حجري"؟

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بلدية مسقط تعلن جاهزية السوق المركزي للخضروات والفواكه خلال عيد الأضحى المبارك

المحليات - أخبار

انطلاق أعمال الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

0.34% ارتفاعا بالتضخم في يوليو

الاقتصاد - محلي

تعزيز إجراءات الوقاية من "حمى القرم" خلال عيد الأضحى

المحليات - أخبار

"مهرجان مسقط 2020" يستعد لتنظيم مؤتمر "الخطاب الثقافي في النطق السامي"

المحليات - أخبار

نصف مليون مواطن مؤمن عليهم.. و80% من المنشآت المسجلة "صغرى"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة