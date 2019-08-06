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بالفيديو والصور.. لم يقص شعره أو يغسله منذ 40 عاما!

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 11:10 م بتوقيت مسقط

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PRC_76200073

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

يحرص مواطن هندي يبلغ من العمر 63 عامًا ولم يقص شعره أو يغسله منذ أكثر من 40 عامًا، أن يحتفظ بضفائره الطويلة المتشابكة التي يبلغ طولها 6 أقدام ملفوفة بقطعة قماش رأسية، حتى يتمكن من التجول دون أن يخطو عليها.

وساكال ديف تودو، أحد سكان قرية ماندادا، في ولاية بيهار بشرق الهند، ومنذ أن كان عمره 22 عامًا لسبب ما- لم يقص شعره لمدة عام كامل آنذاك، وعندما استيقظ ذات يوم، لاحظ أن ضفائره أصبحت متشابكة. واعتبرها نعمة من الإله الهندوسي شيفا، لذلك منذ ذلك اليوم لم يقص شعره أو يغسله مرة أخرى. واليوم، يبلغ ارتفاع شعره حوالي 6 أقدام ويصل إلى الأرض ويسير خلفه. للحفاظ على شعره من الأوساخ، ويحرص ساكال على لفه بقطعة قماش بيضاء على رأسه كلما خرج.

ومنذ أن بدأ ترك شعره ينمو، أصبح ساكال معروفًا باسم "المهاتما جي" بين أهل ماندادا، كعلامة على الاحترام العميق. ويُعتقد أنه يتمتع بمواهب طبية، ويأتي الناس إليه من جميع أنحاء الهند لتجربة علاجات عشبية منزلية الصنع.

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