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الخضوري ينفرد بالمركز الأول في "الفردي" و"الجماعي"

الحبسي يتوج الفائزين بختام بطولة البحرية السلطانية العمانية للسباحة 2019

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 08:14 م بتوقيت مسقط

الحبسي يتوج الفائزين بختام بطولة البحرية السلطانية العمانية للسباحة 2019

مسقط - العمانية

توَّج العميد الركن بحري سيف بن محمد الحبسي قائد قاعدة سعيد بن سلطان البحرية، أمس، الفائزين بختام بطولة البحرية السلطانية العمانية للسباحة للعام 2019م.

وحقق المركز الأول في المستوى الفردي بمسابقة 100 متر سباحة حرة، الرقيب أول بحري عدنان بن عبدالله الخضوري، وجاء في المركز الثاني العريف بحري إبراهيم بن مرهون الكليبي. وفي مسابقة 50 مترا سباحة صدر، فاز بالمركز الأول الرقيب بحري يوسف بن خميس الحارثي، وجاء ثانيًا الملازم بحري حسام بن إبراهيم الشيادي. وفي سباحة 100 متر ظهر، فاز بالمركز الأول الرقيب أول بحري عدنان بن عبدالله الخضوري، وجاء في المركز الثاني العريف بحري علاء بن مبارك الصالحي. وفي سباحة 50 مترا فراشة، فاز بالمركز الأول العريف بحري إبراهيم بن مرهون الكليبي، وجاء في المركز الثاني الرقيب أول بحري عدنان بن عبدالله الخضوري. وفي مسابقة 100 متر صدر، حصل العريف بحري إبراهيم بن مرهون الكليبي على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني النقيب بحري علي بن سعيد الهاشمي. أما في مسابقة 50 متر ظهر، فقد حقق العريف بحري إبراهيم بن مرهون الكليبي المركز الأول، ونال الرقيب أول بحري عدنان بن عبدالله الخضوري المركز الثاني. وفي مسابقة 50 متر حرة، حصل العريف بحري إبراهيم بن مرهون الكليبي على المركز الأول، وجاء الرقيب أول بحري محمد بن سليمان اللاهوري في المركز الثاني .

والمستوى الجماعي للمسابقات، جاءت النتائج على النحو الآتي: في مسابقة 100 متر سباحة حرة، حقق المركز الأول الرقيب أول بحري عدنان بن عبدالله الخضوري، وجاء في المركز الثاني الوكيل بحري أحمد بن خلفان الفلاحي. وفي مسابقة 50 مترا سباحة صدر، فاز بالمركز الأول نائب العريف بحري سالم بن خميس المسروري، وجاء في المركز الثاني العريف بحري صالح بن إبراهيم الفارسي. وفي مسابقة 100 متر ظهر، فاز بالمركز الأول العريف بحري إبراهيم بن مرهون الكليبي، وجاء في المركز الثاني العريف بحري حسن بن نصيب الحبسي . أما في سباحة 50 متر فراشة، ففاز بالمركز الأول الرقيب أول بحري عدنان بن عبدالله الخضوري، وجاء في المركز الثاني الرقيب أول بحري محمد بن سليمان اللاهوري. وفي مسابقة 100 متر صدر، حصل العريف بحري صالح بن إبراهيم الفارسي على المركز الأول، وجاء العريف بحري حسان بن مسلم الخضوري في المركز الثاني. أما في مسابقة 50 متر ظهر، فحقق نائب العريف بحري سالم بن خميس المسروري المركز الأول، ونال العريف بحري إبراهيم بن مرهون الكليبي المركز الثاني. وفي مسابقة 50 مترا حرة، جاء في المركز الأول الوكيل بحري أحمد بن خلفان الفلاحي، بينما نال الرقيب أول بحري محمد بن سليمان اللاهوري المركز الثاني.

وفي مسابقة 4x50 متر تتابع متنوع، فقد حقق فريق أكاديمية السلطان قابوس البحرية المركز الأول، وجاء فريق قوة أمن البحرية في المركز الثاني. أما في مسابقة 4x50 متر تتابع حر، فقد حصل فريق قاعدة مسندم البحرية على المركز الأول، وجاء فريق النقليات في المركز الثاني. أما على المستوى العام للبطولة، فقد حصلت قوة أمن البحرية على المركز الأول واستحقت كأس البطولة، وجاءت أكاديمية السلطان قابوس البحرية في المركز الثاني ونالت درع البطولة.

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