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المرهون يدشن أعمال الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال في صلالة تحت شعار "الاستثمار والطاقة المتجددة"

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

المرهون يدشن أعمال الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال في صلالة تحت شعار "الاستثمار والطاقة المتجددة"

صلالة - الرؤية

يَرْعَى مَعَالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، افتتاح أعمال الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال، الذي ينعقدُ تحت شعار "الاستثمار والطاقة المتجددة"؛ وذلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019، وبتنظيم من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، وبالتعاون مع شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، ويستمر  3 أيام.

ويُشارك في افتتاح أعمال الملتقى سعادة الشيخ علي بن ناصر بن حمد المحروقي أمين عام مجلس الشورى الرئيس الفخري للملتقى، إلى جانب عدد من المتحدثين والمختصين.

من جهتها، قالت آمنة بنت خادم العوادية المشرفة العامة على الملتقى، إنَّ الملتقى بنسخته الخامسة سينعقد في منتجع ميلينيوم صلالة، خلال الفترة 7-9 أغسطس الجاري، بعد النجاح الباهر الذي حقَّقة الملتقى العربي في نسخته المنصرمة، وبإشادة منقطعة النظير من مختلف الدول العربية والأجنبية المشاركة بالملتقيات السابقة.

وأشارتْ العوادية إلى أنَّ الملتقى سوف يستمر علي النهج المعتمد نفسه؛ حيث سيتضمن الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال عدة محاور تحفز الإبداع والابتكار في مواجهة تحديات التنمية المستدامة، إضافة لدفع عجلة التنمية والتطوير في الطاقة المتجددة التي يزخر بها العالم العربي، إلى جانب تشجيع الاستثمار بها للانتقال نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، واستغلال الإمكانات المتاحة بالدول العربية وغير العربية للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

ويُصاحب الملتقى مجموعة من الفعاليات؛ تشمل: تقديم دورات تدريبية متخصصة لإبراز إبداعات شباب الوطن العربي؛ مثل: "كيف تؤسس مشروعا ناجحا"، و"تنمية الفكر الإبداعي"، و"نظم تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة الطاقة الشمسية في سلطنة عمان.. التحديات وعوامل النجاح".

ومن المقرر تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين إلى المنطقة الحرة بصلالة، بجانب إقامة ليلة عمانية ومشاركة فرقة مزمار للفنون الشعبية، فضلا عن تنظيم جولات سياحية للتعرف على المعالم السياحية بمحافظة ظفار.

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