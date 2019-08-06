"الجنيبي" تفتتح أول صالة للسيارات المستعملة المعتمدة من "BMW" و"MINI"

مسقط – الرؤية

افتتحت شركة الجنيبي العالمية للسيارات أكبر وأول صالة عرض مخصصة حصريًا لبرنامجي BMW Premium Selection وMINI Used Car Next اللذين يتيحان لعملائها اقتناء سيارات مستعملة معتمدة من طرازي BMW وMINI. وتصل سعة صالة العرض الجديدة إلى 16 سيارة وتوفر لعملاء شركة الجنيبي العالمية للسيارات اختيار أفضل السيارات المستعملة المعتمدة من طرازي BMW وMINI ضمن أجواء راقية.

وتخضع السيارات المستعملة المعتمدة ضمن برنامجي BMW Premium Selection وMINI Used Car Next لمعايير صارمة تحدد الجودة، لتضمن توفير أفضل السيارات المعتمدة لعملاء شركة الجنيبي العالمية للسيارات، وتشترط معايير الجودة في برنامج السيارات المستعملة المعتمدة ألا يزيد عمر السيارة عن 7 سنوات وألا تتجاوز المسافة المقطوعة فيها 200 ألف كيلومتر.

ويوفر برنامجا السيارات المستعملة المعتمدة لعلامتي BMW وMINI ضمانًا شاملًا بحد أدنى 12 شهرًا وباقة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو مسافة 50000 كيلومترًا، أيهما يحل أولًا، بالإضافة إلى خيارات تمويل مناسبة لتمنح عملاء البرنامج مزيدًا من راحة البال تزيد من متعة القيادة.

وقال الدكتور حامد حقباروار، المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط: "يشكل افتتاح صالة العرض الجديدة للسيارات المستعملة المعتمدة من برنامجي BMW premium Selection وMINI Used Car Next خطوة هامة تتيح لشركة الجنيبي العالمية للسيارات تلبية الطلب المتزايد على السيارات المستعملة المعتمدة من طرازي BMW وMINI في عمان. ويتوقع عملاؤنا في مختلف أنحاء المنطقة من العلامات الفاخرة تقديم تجربة راقية تتناسب مع المنتج الفاخر الذي يرغبون باقتنائه، وتتيح لنا صالة العرض بمرافقها الجديدة التركيز على متطلبات عملائنا في سلطنة عمان وتزويدهم بأرقى مستويات الخدمة.

وقال جوني أومن، الرئيس التنفيذي لشركة الجنيبي العالمية للسيارات: توفر صالة العرض الجديد للسيارات المستعملة المعتمدة دفعة كبيرة لسوق السيارات المستعملة في عمان، وتجعل من عملية اقتناء سيارة مستعملة من طرازي BMW أو MINI تجربة آمنة ومضمونة ضمن أجواء تتسم بالرقي والتميز. ويمكن لعملائنا استكشاف باقة مختارة من السيارات المستعملة والمعتمدة التي اجتازت مجموعة من الاختبارات الشاملة والصارمة في الصالة الجديدة براحة وسهولة، وتواكب الآن تجربة اقتناء سيارة مستعملة من طرازي BMW وMINI المستويات الفائقة التي تتوفر صالة عرض السيارات الجديدة، ليتمتع جميع عملائنا بمستوى الخدمة الراقية ذاته، بالإضافة إلى خيارات باقات الصيانة والضمان، والأهم من ذلك راحة البال.