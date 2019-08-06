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تعزز جاذبيته كبيئة عمل مثالية للموظفين من أصحاب الكفاءات العالية

شهادة اعتماد دولية لبنك عُمان العربي من معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 06:05 م بتوقيت مسقط

شهادة اعتماد دولية لبنك عُمان العربي من معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز

مسقط - الرؤية

أصبح بنك عُمان العربي أول بنك في السلطنة يتم اعتماده كمؤسسة تدريبية مرخصة من قبل معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز، وهي مؤسسة عالمية رائدة لتطوير ودعم أكثر من 150,000 محاسب معتمد حول العالم. وستساهم هذه الشراكة التي تتماشى مع رؤية عمان الاقتصادية 2040، في تعزيز جاذبية البنك كبيئة عمل مثالية للموظفين من أصحاب الكفاءات العالية، من خلال القدرة على منحهم شهادة معتمدة في التمويل والمحاسبة والأعمال (CFAB) إلى جانب شهادة المحاسب المعتمد (ACA)، وهي شهادات مرموقة يقدمها المعهد الدولي (ICAEW) من المقر الرئيسي للبنك.

وتم تسليم الشهادات إلى البنك في حفل خاص أُقيم في المقر الرئيسي للبنك في الغبرة، وتسلم الشهادة الرئيس التنفيذي رشاد بن علي المسافر، وقدمها له المدير الإقليمي للمعهد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مايكل أرمسترونغ، بحضور دارين وارنر، عضو المجلس الاستشاري للمعهد في الشرق الأوسط ورئيس الدائرة المالية الحالي، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك.

وقال رشاد المسافر: يعد معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز (ICAEW) أحد المؤسسات الرائدة والمرموقة في قطاع التمويل والتطوير الوظيفي، ومن خلال هذه الشراكة والتعاون، نهدف إلى تسريع نمو البنك ومنح الموظفين المتميزين فرصةً لتحقيق تطلعاتهم الطموحة والمساهمة بشكل أساسي في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.

وأضاف المسافر: "نُثمّن قيمة المنتجات والخدمات التي نقدمها للعملاء بقدرتنا على استغلال الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى موظفينا. وسيساهم حصولنا على اعتماد المعهد كمؤسسة تدريبية مرخصة على إيجاد بيئة عمل مؤسسية مبتكرة وقادرة على تقديم أداء متميز، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى جودة الخدمات التي نقدمها إلى عملائنا وموظفينا والمجتمع ككل.

ومن جانبه، قال مايكل أرمسترونغ: يعمل معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز مع الموظفين حول العالم لدعم التطوير الوظيفي لمؤسساتهم. وتأتي شراكتنا مع بنك عُمان العربي من التزامنا بدعم قطاع المصارف بمعرفة تقنية ومهارات احترافية واسعة والتي تحتاجها المؤسسات المصرفية لتقوم بتطوير أدائها وفق معايير عالمية معتمدة. وسيتمكن البنك كونه مؤسسة تدريبية مرخصة من المعهد من إعداد الموظفين للحصول على مؤهل المحاسب المعتمد المعترف به عالميًا. ويلتزم بنك عمان العربي بصورة عالية بالتقدم والتزامن مع قطاع المصارف الذي ينمو سريعًا وكونه أحد شركائنا في التدريب، سيسمح له بجذب الكفاءات وتطوير مهارات الجيل القادم من قادة الأعمال.

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