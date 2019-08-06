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هدايا "بريد عُمان" تبهج الأطفال في مستشفى صحار

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 05:35 م بتوقيت مسقط

هدايا "بريد عُمان" تبهج الأطفال في مستشفى صحار

 

 

صحار – الرؤية

تنظم بريد عُمان، إحدى شركات مجموعة أسياد، عدداً من المبادرات التي تساهم في تحسين حياة المجتمعات المحلية، وذلك نشراً للبهجة خلال عيد الأضحى المبارك.

ومن خلال مبادرة بسمة أمل، سيقوم موظفو الشركة في كل من محافظتي الباطنة شمال والباطنة جنوب بتوزيع الهدايا والألعاب في مستشفى صحار للأطفال لغمر قلوبهم بالفرحة ومنحهم ذكريات لا تنسى هذا العيد. وتتعاون بريد عُمان مع جمعية دار العطاء، حيث يجمع متطوعو الجمعية تبرعات عيد الأضحى وموسم العودة للمدارس لترك أثر إيجابي في حياة الأطفال في فرع الشركة بمرتفعات المطار.

وتعاون موظفو بريد عُمان مؤخراً مع فريق "سوا نبني" من جمعية دار العطاء لتوصيل الأجهزة الكهربائية والأثاث للأسر المتعففة في مختلف أنحاء السلطنة. وتأتي هذه الأنشطة ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركة والتي تهدف إلى غرس وتعزيز ثقافة التطوع وتفاعل الموظفين مع أفراد المجتمع المحلي من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أرجاء السلطنة.

 

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