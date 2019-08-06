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"موريا" تسلم وحدات "لاجونز" في "هوانا صلالة" قبل الموعد

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 05:34 م بتوقيت مسقط

Muriya - Hawana Lagoons (2)
Muriya - Hawana Lagoons (3)

صلالة – الرؤية

بدأت موريا، مطور "هوانا صلالة"، أكبر المشاريع السياحية المتكاملة في السلطنة، تسليم وحدات مشروع "لاجونز" السكني قبل الموعد المحدد. ويتكون المشروع من 260 وحدة تم بيعها جميعاً، وتتميز بإطلالتها الخلابة على البحيرات الطبيعية بمياهها الزرقاء المتلألئة والمطلة على ساحل المحيط الهندي.

وقال أحمد دبوس، الرئيس التنفيذي لشركة موريا: بدأنا تسليم الوحدات السكنية قبل الموعد المحدد ضمن التزامنا المُتواصل لكسب ثقة مالكي المنازل الجدد وتقديم كل ما يفوق توقعاتهم. لذا، انصب تركيزنا أثناء تطوير هذا المجتمع النابض بالحياة على اتباع أفضل الممارسات من أجل الوصول إلى منتج نهائي عالي الجودة. ويؤكد هذا الإنجاز على ثقة المستثمرين والمشترين بالفرص التي تزخر بها وجهاتنا السياحية المتكاملة، حيث نوفر في هوانا صلالة 1,100 غرفة فندقية ومرافق عالمية المستوى توفر لقاطنيها كل ما يتمنوه لعيش حياة مفعمة بالاسترخاء والراحة.

ومنذ انطلاق أعماله الإنشائية في عام 2017، واصل مشروع "لاجونز" السكني التقدم بوتيرة سريعة ليصل اليوم إلى محطاته الأخيرة ويصبح إضافة مميزة إلى هوانا صلالة. ويضم المجمع السكني والواقع على بُعد مسافة قصيرة من مرسى هوانا متنزهات بمساحات شاسعة ومسبحا خارجيّا، وآخر للسيدات فقط. وبعد أن نجحت الشركة في بيع جميع وحداته في أغسطس 2018، تواصل موريا تكثيف جهودها لضمان الانتهاء من مشروع "فورست آيلاند"، أحد المشاريع الأخرى ضمن هوانا صلالة خلال الخطة الزمنية المحددة. ولتلبية الطلب المتزايد، تخطط الشركة لإضافة مشروع جديد في هوانا صلالة لإثراء السوق العقاري العُماني بباقة من الخيارات السكنية الراقية.

 

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