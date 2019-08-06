الثلاثاء, 06 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

شاهد.. أول تعليق من وزير الشؤون الإسلامية السعودي على "الفيديو المثير للجدل"

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 01:31 م بتوقيت مسقط

شاهد.. أول تعليق من وزير الشؤون الإسلامية السعودي على "الفيديو المثير للجدل"

الرياض - الوكالات

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة بالسعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، أن فيديو تقبيله حاجة نيوزيلندية "عفوي، ونابع من العطف"، مشددا على "أن قلبه ليس حجرا، والرحمة ينزلها الله بالقلب".

وقال في تعليق مع قناة "العربية"، إن "ما حصل شاهده الجميع، وكان عفويا تماما.. والرحمة ينزلها الله في القلوب.. قلوبنا ليست قلوب بهائم، ولا من حجر، ولا شك أن هذا ديننا الإسلامي الذي ربانا وعلمنا على الرحمة واللين، ومواساة من يقع عليه الظلم. وهذا منهجنا".

وأضاف أن "ما قمت به في الواقع من استقبال الإخوان الذين وفدوا إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج على نفقة العاهل السعودي قام به كل السعوديين، وأن ما قمت به يمثل شعبنا من الاحترام والرحمة لجميع البشر في العالم، وليس المسلمين فقط، وإنما البشرية".

وفي ختام اللقاء أشار آل الشيخ، إلى أن "الإسلام رسالة الرحمة، والمحبة، والعطف.. ونحن نحمل رسالة لكل من يحتاج إلى العون والرحمة، والمواساة لمن يحتاج إليها.. هذا ديننا، وهذه شيمتنا، وهذا ما تعودنا عليه وتعلمناه".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 مايو 2017

سماحة المفتي يلتقي وزير الشؤون الإسلامية السعودي

المزيد

31 مارس 2019

شاهد.. هدف ميسي "المثير للجدل" فى مرمى إسبانيول

المزيد

15 سبتمبر 2018

بالصور.. شاهد "قصر أردوغان الطائر" المثير للجدل

المزيد

25 يوليو 2019

تطبيق Face app المثير للجدل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سعر نفط عمان دون 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

"سلاح الجو" ينقذ شخصا في عرض البحر

المحليات - أخبار

الاحتفال بتتويج صلالة عاصمة للمصايف العربية.. و7 لوحات فنية تبرز الأصالة

المحليات - أخبار

"مؤتمر ظفار للصيدلة" يوصي بإنشاء هيئة لمراقبة الدواء وتوطين الصناعات الدوائية

المحليات - أخبار

بعثة الحج العسكرية تغادر إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.. و6 رحلات لنقل الحجاج

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

ملتقى التعدين بظفار يناقش الاستراتيجية العمانية والبحوث الجيولوجية واستدامة المناطق التعدينية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة