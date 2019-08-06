"فورين بوليسي": القوى الآسيوية الصاعدة "على وشك الانهيار"

ترجمة- رنا عبد الحكيم

نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكي مقالا للكاتب مايكل أوسلين مؤلف كتاب "نهاية القرن الآسيوي"، يشير فيه إلى أن القوى الآسيوية الصاعدة لم تعد قادرة على السيطرة الداخلية لأوضاعها في ظل التوترات التي تقع بين الفينة والأخرى.

وقال الكاتب: "مؤخرا كادت الطائرات الحربية لأربعة من القوى الكبرى في آسيا أن تنفجر في سماء بحر اليابان أو البحر الشرقي، فبينما أجرت روسيا والصين أول دورية جوية مشتركة، أطلق المقاتلون الكوريون الجنوبيون أكثر من 300 طلقة تحذيرية على طائرة قيادة ومراقبة روسية عبرت الحدود إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية، وفي الوقت نفسه، تدافع المقاتلون اليابانيون في حالة تعرض الأراضي اليابانية للنيران".

وكانت هذه الحادثة التي لم يسبق لها مثيل تذكيرًا آخر بالمخاطر التي تهدد السلام في الهند والمحيط الهادئ، وأن "القرن الآسيوي"- الذي كان يُبشر به مؤلفون مثل كيشور محبوباني ومارتن جاك- قد انتهى أسرع بكثير مما توقعه أي شخص. فمن الاقتصاد الصيني البطيء بشكل كبير إلى المواجهات حول الديمقراطية في هونج كونج والحرب الباردة الجديدة بين اليابان وكوريا الجنوبية، يبدو أن الديناميكية التي كان من المفترض أن تدفع المنطقة إلى مستقبل مجيد تنهار.

كان الاضطراب الجيوسياسي في آسيا طويلاً. في الواقع، تم تجاهل نقاط الضعف في المنطقة لعقود من قبل أولئك المؤكدين بأن الصين ستهيمن على العالم، وأن المنطقة ستبدأ في إظهار شعور مشترك بـ "القيم الآسيوية"، وأن تأثير الولايات المتحدة كان في طريقه إلى التراجع، وأن المستقبل العالمي سوف يتحدد في بكين ونيودلهي أكثر من واشنطن. ولكن تحت سماء المدن الجديدة المتلألئة في المنطقة، بدأت أسس صعودها بالفعل في الانهيار.

وأدت الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين- بما في ذلك الرسوم الجمركية بنسبة 25%على ما يقرب من نصف صادرات الصين إلى الولايات المتحدة- إلى تسريع التراجع الاقتصادي للصين. كان معدل النمو في البلاد في الربع الأخير أبطأ منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، أي منذ أن بدأ الاقتصاد في أوائل التسعينيات في الانفتاح على العالم. حتى إذا كان من الممكن الوثوق برقم النمو البالغ 6.2%، فإنه لا يكشف فقط عن تأثير الإجراءات التجارية التي قام بها ترامب، ولكن الضعف العام للاقتصاد الذي تعثر فيه إصلاح هادف وانتشرت أوجه عدم الكفاءة كما كانت دائماً.

الصادرات الصينية إلى أمريكا قد انهارت. كما تقلصت صادراتها إلى بقية العالم. وفي الوقت نفسه، تقوم عشرات الشركات الكبرى، من جوجل إلى ديل، بتقليل إنتاجها في الصين أو القضاء عليه، مما يؤدي إلى تفاقم التباطؤ وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية. الأسوأ بالنسبة للمستقبل الاقتصادي الصيني، ربما هو تقرير حديث أن إجمالي ديون البلاد، من الشركات والأسر والحكومة، يتجاوز الآن 300 % من الناتج المحلي الإجمالي - والكثير منه محاصر في معاملات مبهمة ومعقدة يمكن أن تصبح قنبلة موقوتة.

في الدول المتقدمة، مثل كوريا الجنوبية واليابان، يستمر التباطؤ على الرغم من سنوات من الإصلاح، في حين أن نمو الهند الذي كان في يوم من الأيام شديد الحرارة قد انخفض إلى النصف في السنوات الأخيرة ، مما أثار تساؤلات حول مدى قدرتها على تطوير طبقة متوسطة. هذه المخاوف منتشرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، كذلك.

الاقتصاد مجرد جزء من المشكلة. تكشف محاولات الصين المستمرة للضغط على ديمقراطيات هونج كونج وتايوان عن مدى الاستقرار السياسي الهش في المنطقة. في هونج كونج ، سبعة أسابيع من مناهضة الصين ، تقترب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بشكل خطير من إجبار بكين على اتخاذ قرار بشأن التدخل أم لا. إذا قامت بنشر قوات لاستعادة النظام ، فقد يؤدي ذلك إلى أكثر المواجهات دموية منذ ميدان تيانانمن قبل 30 عامًا.

حتى الديمقراطيات في آسيا تبحر في المياه الخطرة. إذ تقترب اليابان وكوريا الجنوبية بشكل خطير من الانقسام التام في العلاقات، وذلك بفضل الضغط المستمر الذي تمارسه سيؤل على مطالبات الحرب العالمية الثانية عبر محاكمها. واستجابت طوكيو بقطع إمدادات المواد الكيميائية الضرورية لصناعة الإلكترونيات في كوريا. وفي أواخر عام 2018، ادعت اليابان أن سفينة بحرية كورية جنوبية أدارت رادار مكافحة الحرائق على طائرة دورية يابانية، مما هدد بنشوب أزمة عسكرية وشيكة. وفي الوقت نفسه، تواجه فيتنام الصين بسبب التنقيب عن النفط في بحر الصين الجنوبي، مع ترهيب السفن البحرية بعضها البعض.

ويراهن صناع السياسة في الولايات المتحدة على أن التحديث الاقتصادي في الصين ونهضتها السلمية سيؤديان إلى عصر من الرخاء والتعاون العالميين، يربطان الاقتصادات المتقدمة في آسيا بالمستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى. كان ذلك خاطئا. وبالمثل، تعثرت سنوات من المحاولات لتقريب حلفاء الولايات المتحدة، اليابان وكوريا الجنوبية. لقد حان الوقت لإعادة النظر في مستقبل آسيا.

ويتوقع الكاتب أنه مع تفاقم مشكلات آسيا، سيتعين تغيير السياسة الأمريكية في المنطقة. وسيكون الحلفاء الأضعف اقتصاديًا أقل قدرة على مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على الأمن، وستؤدي زيادة القومية إلى اختبار التعاون الإقليمي، مما يجعل الحفاظ على الاستقرار أكثر صعوبة. في أسوأ الأحوال، يمكن أن تنجر القوات الأمريكية في أي نزاع مسلح إقليمي، خاصة إذا كان الحلفاء الأمريكيون متورطين.

ولكن يولد من رحم الأزمة فرصة. وفوق كل ذلك، فإن التباطؤ الاقتصادي في الصين، والقمع المتزايد في الداخل، والسلوك المهدد في بحر الصين الجنوبي وفي أماكن أخرى تجعل الدول الآسيوية أكثر حذرًا من القوة من أي وقت مضى.

وينبغي على واشنطن أن تقدم بديلاً اقتصادياً بلا خجل، مثل زيادة المساعدات الإنمائية والتجارة الثنائية العادلة مع الدول الاستراتيجية. إلى جانب الحلفاء مثل أستراليا واليابان، وشركاء مثل الهند، حان الوقت أيضًا لمحاولة بناء تحالف بحري للمصالح يربط بشكل أوثق بين قوات البحرية الإقليمية وخفر السواحل بالقوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها.

ويتنبأ الكاتب أنه على عكس الرأي العام، فإن المستقبل لن يكون آسيويًا، فالكثير من المؤشرات الرئيسية في المنطقة تتجه حاليًا في الاتجاه الخاطئ. في مواجهة المشاكل العميقة والدائمة، ستناضل شعوب آسيا من أجل خلق حياة أفضل، وستجد الحكومات أن قدراتها تخضع للضريبة بسبب نقاط الضعف الهيكلية والنزاعات الدبلوماسية.