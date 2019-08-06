خبراء: "ملتقى الإعلام الجديد" يعكس حرص الإعلام العماني على مواكبة المتغيرات.. وصلالة مدينة سياحية بامتياز

الرؤية - ناصر العبري

أكَّد الخبراء المشاركون في "ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي 2019" -الذي انعقدتْ دورته الثانية في صلالة الأسبوع الماضي- أنَّ تنظيم الملتقى للعام الثاني على التوالي يعكس حرص الإعلام العماني وفي مقدمتهم جريدة "الرؤية"، على مواكبة المتغيرات في عالم الصحافة والإعلام، مشيدين بمضامين الملتقى وما تم طرحه من أفكار وآراء من شأنها الإسهام في الارتقاء بالأداء الإعلامي في السلطنة.

وقال أحمد عصمت المدير التنفيذي لمنتدى الإسكندرية للإعلام بمصر: إنَّ تنظيم الملتقى من قبل مؤسسة إعلامية يؤكد أنَّ الصحف باتت تسهم بأدوار غير تقليدية في عملية التنمية، وأثنى على جهود جريدة "الرؤية" في تنظيم هذا الملتقى، وحرصها على إشراك مختلف الفئات من داخل السلطنة وخارجها. وأكد عصمت أن هذه الملتقيات تمثل فرصة للتعرف بعمق على طبيعة الثقافة الجديدة الموجودة في المجتمعات وكيفية التعاطي مع التقنيات الحديثة وآليات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخصائص الاستخدام في كل بلد. وقال: كوني من جمهورية مصر العربية، فإنني مهتم جدا بالتعرف على طريقة تفكير الشباب في سلطنة عمان ومنطقة الخليج بشكل عام؛ فالبرامج التي يُقبل عليها الشباب ووسائل الإعلام المختلفة تُظهر الآلية التي تعمل بها وطرق التعامل بينها وبين بعضها".

وأعرب عصمت عن أمله في أن يشارك في الدورة الثالثة العام المقبل، مشيدا بنوعية الحضور في الملتقى والذي تميز بالتنوع بين طلاب إعلام ومتخصصين وصحفيين وحتى أشخاص عاديين، لكنهم حرصوا على حضور الملتقى من أجل الاستفادة والتعرف على وسائل وتقنيات الإعلام الجديد. وأبدى المدير التنفيذي لمنتدى الإسكندرية للإعلام إعجابه الشديد بما تزخر به ولاية صلالة من تنوع طبيعي وطقس استثنائي خلال موسم الخريف، كما عبَّر عن فرحته بما شاهده من فعاليات وأنشطة في مهرجان صلالة السياحي. وقال عصمت إنَّ صلالة ينتظرها مستقبل واعد في مجال التطوير السياحي، مع الحفاظ على الطبيعة الساحرة التي تتشكل بفضل موسم الخريف.

فيما قال المحلل والخبير الإعلامي المصري محمد عبدالرحمن رئيس موقع "في الفن"، إنَّه سعيد بالمشاركة في "ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي"، مشيرا إلى أنه لأول مرة يزور السلطنة، وأن هذه المشاركة كانت فرصة سانحة للغاية لكي يتعرف على معالم السلطنة وخاصة مدينة صلالة التي تشتهر بموسم الخريف ومهرجانها السياحي المميز. وقال عبدالرحمن: شاركت في العديد من الملتقيات الإعلامية في الوطن العربي وفي أوروبا، لكنَّ مشاركتي في ملتقى الإعلام الجديد، أجدها مميزة وغير مسبوقة، بفضل التعرف على الإعلام العماني الذي يتسم بالرصانة والطرح الموضوعي الهادئ دون تهويل أو تهوين وينأى بنفسه عن المهاترات الإعلامية التي نراها في بعض الدول العربية. واقترح عبدالرحمن أهمية إشراك المجتمع المحلي في مثل هذه الملتقيات، وأن يتم تنظيم ملتقيات أخرى في صورة ندوات بعدد من الولايات والمناطق المجاورة لصلالة. وأضاف عبدالرحمن: أرجو أن تكون هناك مشاركات أوسع لطلاب الإعلام والعاملين في الإعلام وموظفي العلاقات العامة والإعلام بالدولة.

وتعليقا على زيارته لولاية صلالة، قال عبدالرحمن إنه اندهش من الطبيعة البكر التي تتميز بها صلالة والجبال التي يكسوها اللون الأخضر، والأمطار التي تتساقط طوال اليوم محدثة حالة طقس فريدة، مشيرا إلى أهمية تعزيز الخدمات والمرافق العامة والسياحية في المدينة، وزيادة الاهتمام بوضع اللوائح الإرشادية على السهول وفي أعلى الجبال، والتوسع في المشاريع السياحية. وأثنى عبدالرحمن على الحسابات الإلكترونية التي تعمل باحترافية عالية للترويج لصلالة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأكد أنه تعرف على طبيعة المدينة وشاهدها بالصور والفيديو قبل أن يصل السلطنة.