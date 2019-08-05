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عدد جديد يبرز العلاقات العمانية الباكستانية تزامناً مع "يوم النهضة"

مجلة "التضامن الإسلامي": جلالة السلطان حكيم الأمة العربية وفخرها

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

مجلة "التضامن الإسلامي": جلالة السلطان حكيم الأمة العربية وفخرها

 

 

الرؤية - قصي الرحبي

أصدرت مجلة التضامن الإسلامي الشهرية الثقافية، عددا خاصا عن السلطنة، وذلك تزامنا مع احتفالات البلاد بيوم النهضة المباركة.

وتصدّر المجلة من العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وتناولت المجلة العديد من المواضيع الشيقة والتي اشتمل محتواها على العلاقات الباكستانية العمانية. وجاء على غلافها كلمة لمعالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية قال فيها: "عمان رمز السلام العالمي وقابوس حكيم الأمة العربية وفخرها". واحتوت مقدمة المجلة على كلمة لسعادة الشيخ محمد بن عمر بن أحمد المرهون سفير السلطنة لدى الجمهورية الباكستانية الصديقة، بمناسبة الذكرى الـ49 ليوم النهضة المباركة، عبّر فيها المرهون عن إنجازات النهضة المباركة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، مشيدا فيها بعمق العلاقات الحضارية بين السلطنة وباكستان، والتفاهم المشترك بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأبرزت المجلة أصالة السلطنة وعمقها الجغرافي والجيولوجي وتاريخها الضارب في الجذور مما جعلها بلدا مزدهرا، تسهم بدور أساسي ومحوري في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.

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