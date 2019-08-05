أسعار جذابة لزوار "قصر البستان" في العيد

مسقط - الرؤية

يتيح فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون الفرصة أمام ضيوفه لتجربة فريدة في كل تفاصيلها لتصبح أوقات العيد أكثر بهاءً من خلال عروضه الحصرية، بتقديم أفضل الخدمات الفاخرة ابتداءً من 70 ريالاً لليلة الواحدة يضاف إليها 17% ضريبة.

وسيحظى الضيوف من جميع الأعمار بإقامة لا تنسى بين أحضان واحة خضراء نضرة وبإطلالات ساحلية خلابة على مياه بحار عُمان اللازوردية وشاطئ خاص للفندق والممتد على مسافة 1 كيلومتر.

ولضمان إثراء ضيوفه بتجربة أشبه بالأحلام، يقدم الفندق لضيوفه المقيمين في غرفة "لاجون" متعة تناول وجبة إفطار فخمة تطفو على المياه المتلألئة في حوض السباحة المُطل على الغرفة كطريقة مُثلى لبدء صباح فريد ويدوم طويلاً في الذاكرة ابتداءً من 90 ريالا يضاف إليها 17% ضريبة لليلة الواحدة لشخصين.

وقالت كاترين هيرز، مدير عام قصر البستان، ريتز – كارلتون: لطالما كان فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون رمزاً للضيافة العمانية الأصيلة، حيث يقدم للضيوف تجارب فريدة من نوعها وخالدة مع مرور الأيام. ولا تقتصر معاييرنا الخاصة في فخامة الضيافة على موقعنا المذهل والغرف الساحرة بحلتها الجديدة والتشكيلة المتنوعة من مجموعة المطاعم العالمية فحسب، بل نسعى دائمًا لإيجاد طرق جديدة لإثارة ضيوفنا. لهذا السبب أصبحنا وجهة مثالية للعديد من الزوار والضيوف من حول العالم ومن مختلف الأعمار.

وسيكون الضيوف على موعد لغمر حواسهم وخلق تجارب لا تنسى مع عائلاتهم وأصدقائهم في مطعم "بيتش بافيليون" الممتد حتى مياه البحر مع جلسات مميزة والاستمتاع بقائمة الخميس الحصرية لقضاء ليلة لا تنسى مع أفضل أطباق شرائح اللحم الشهية لشخصين.

ولكونه الملاذ المثالي لقضاء أجمل الأوقات هذا الصيف، يفتح فندق فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون أبوابه أمام الزوار الذي يرغبون في قضاء يوم في مرافقه للاسترخاء في أجواء حالمة على الشاطئ الخاص أو في أحواض السباحة المختلفة في الفندق مقابل 15 ريالا فقط للكبار و5 للأطفال حتى سن 12 سنة مع وجبة مجانية للأطفال خلال إجازات نهاية الأسبوع أمّا الرسوم في باقي أيام الأسبوع فتبلغ 10 ريالات فقط. وتأتي هذه المرافق المميزة محاطة بالمساحات الخضراء الشاسعة وبالرمال الذهبية والإطلالات التي تسلب العقول والقلوب على جبال الحجر المهيبة.