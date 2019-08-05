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جديد "هواوي": إصدار لؤلؤي من "P30 Pro".. الخميس

الإثنين 05 أغسطس 2019 05:22 م بتوقيت مسقط

جديد "هواوي": إصدار لؤلؤي من "P30 Pro".. الخميس

 

مسقط – الرؤية

أطلقت شركة هواوي الإصدار المحدود من هاتف HUAWEI P30 Pro بلونه الأبيض اللؤلؤي الجديد، الذي يتوفر في منافذ البيع بالسلطنة ابتداءً من الخميس. واستوحِيَ الإصدار بلونه الجديد من انعكاسات السماء على البحيرات المالحة، وهو أحد الإضافات المذهلة إلى أطياف ألوان سلسلة HUAWEI P30 Pro المميزة.

ويأتي الإصدار المحدود مع هدية حصرية ومتميزة وهي غلاف للهاتف من سواروفسكي مرصّع بحبات الكريستال الفاخرة والتي تعكس ترفاً من الدرجة الأولى. وسيحصل على الهدية المجانية كل من يشتري الإصدار الجديد. وسيتوفر HUAWEI P30 Pro بلونه الأبيض اللؤلؤي مع الهدية الرائعة من سواروفسكي تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، بسعر خاص 264,900 ريال عُماني ولفترة محددة في متاجر هواوي في سيتي سنتر مسقط وسيتي سنتر القرم حتى 15 أغسطس.

ويضم الإصدار الجديد العديد من المميزات وفي مقدمتها سعة التخزين الكبيرة وتبلغ 128 جيجابايت وأول نظام كاميرا رباعي من لايكا في العالم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو المذهلة في مختلف السيناريوهات، ومعالج كيرين 980 ليقدم أداءً سلساً عالي الكفاءة في تشغيل جميع التطبيقات، خاصة حينما يجتمع مع المعالج الرسوميGPU Turbo 3.0  ليستمتع عشاق الألعاب بتجربة مثرية. ويستمد الهاتف طاقته من بطارية هائلة تبلغ قدرتها 4,200 مللي أمبير في الساعة ويدعمها خاصية الشحن السريع من هواوي بسعة 40 واط والتي تشحن ما يصل 70% من طاقتها الكاملة خلال 30 دقيقة فقط، أو استخدام تقنية الشحن العكسي لشحن الأجهزة الأخرى.أما شاشته ذات العرض الكامل بمقاس 6.47 بوصة فتتضمن مزايا مبتكرة مثل مستشعر بصمة الإصبع، وكذلك تقنية الشاشة الصوتية من هواوي التي تساعد في إيجاد تجربة مشاهدة أفضل عبر تقليص الحواف.

 

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