ما بين اللقاء والوداع



رشا دنانة | مصر

جميل هوانا إذا ما التقينا

وعند الوداع سيبقى جميل

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ونشكو اليه ويشكو إلينا

ويبدو البعاد من المستحيل

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وبالأمس كنا بمقهى التلاقى

وظلت عيونى إليك تميل

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وكان الخريف رحيما بقلبى

فطال المساء كرمشٍ كحيل

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فرفقا بقلبى أيا نور عينى

متاهات عمرى بغير الدليل

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وأبيات شعرى ضفائر أنثى

وعطر وقيد يلف الفتيل

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أنا إن نظمتك عًقد درٍ

تبعثرَ شِعرى كأمواج نيل

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وكل الشموع تراقص ظلِّى

لأنى وهبتك ظلا ظليل

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وفى كل يوم يحج إليك

نهارى الندى وليلى الطويل

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وأنت الفصول أزف إليها

جنونى وعمرى وهذا الصهيل

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دع النَّاى يشدو بلحنِ الأصيل

دع المزن تبكى وعينى تسيل

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أحبك فوق المحبة لكن

أخاف اللقاء وأخشى الرحيل