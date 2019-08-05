ما بين اللقاء والوداع

رشا دنانة | مصر
جميل هوانا إذا ما التقينا
وعند الوداع سيبقى جميل
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ونشكو اليه ويشكو إلينا
ويبدو البعاد من المستحيل
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وبالأمس كنا بمقهى التلاقى
وظلت عيونى إليك تميل
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وكان الخريف رحيما بقلبى
فطال المساء كرمشٍ كحيل
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فرفقا بقلبى أيا نور عينى
متاهات عمرى بغير الدليل
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وأبيات شعرى ضفائر أنثى
وعطر وقيد يلف الفتيل
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أنا إن نظمتك عًقد درٍ
تبعثرَ شِعرى كأمواج نيل
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وكل الشموع تراقص ظلِّى
لأنى وهبتك ظلا ظليل
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وفى كل يوم يحج إليك
نهارى الندى وليلى الطويل
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وأنت الفصول أزف إليها
جنونى وعمرى وهذا الصهيل
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دع النَّاى يشدو بلحنِ الأصيل
دع المزن تبكى وعينى تسيل
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أحبك فوق المحبة لكن
أخاف اللقاء وأخشى الرحيل