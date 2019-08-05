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ما بين اللقاء والوداع

الإثنين 05 أغسطس 2019 09:59 ص بتوقيت مسقط

ما بين اللقاء والوداع


رشا دنانة | مصر

جميل هوانا إذا ما التقينا
وعند الوداع سيبقى جميل
//
ونشكو اليه ويشكو إلينا
ويبدو البعاد من المستحيل
//
وبالأمس كنا بمقهى التلاقى
وظلت عيونى إليك تميل
//
وكان الخريف رحيما بقلبى
فطال المساء كرمشٍ كحيل
//
فرفقا بقلبى أيا نور عينى
متاهات عمرى بغير الدليل
//
وأبيات شعرى ضفائر أنثى
وعطر وقيد يلف الفتيل
//
أنا إن نظمتك عًقد درٍ
تبعثرَ شِعرى كأمواج نيل
//
وكل الشموع تراقص ظلِّى
لأنى وهبتك ظلا ظليل
//
وفى كل يوم يحج إليك
نهارى الندى وليلى الطويل
//
وأنت الفصول أزف إليها
جنونى وعمرى وهذا الصهيل
//
دع النَّاى يشدو بلحنِ الأصيل
دع المزن تبكى وعينى تسيل
//
أحبك فوق المحبة لكن
أخاف اللقاء وأخشى الرحيل

 

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