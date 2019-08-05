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نصف المجتمع العُماني في " حصِّنْ عقلك "

الإثنين 05 أغسطس 2019 09:56 ص بتوقيت مسقط

حصن عقلك (1)
حصن عقلك (2)


الرؤية - خاص
استأثرت المرأة العُمانيّة بالحلقة الجديدة من المبادرة المجتمعيّة " حصِّنْ عقلَك"، وحملت الحلقة عنوان" نصف المجتمع"، وهي من أداء عائشة البلوشيّة، ونور الهدى الغمارية، وإخراج: سعيد عامر، وإشراف عام: الشاعر والمسرحي عبد الرزاق الربيعي، ومن إنتاج "شركة للإنتاج الفني"
وتتحدّث الحلقة التي استضافت الإعلامية سها الرقيشية عن دور المراة في الأسرة، وزرع القيم النبيلة، في نفوس الأبناء، وبناء المجتمع كشريك حقيقي إلى جانب الرجل، ومساهمتها في التنمية، ونجاحها في تحمّل الكثير من المسؤوليات منها مسؤوليات البيت، وتربية الأبناء، والوظيفة، واليوم صارت تشارك الرجل في مناصب حكومية عدة، وكذلك تدخل ساحة المنافسة في انتخابات مجلس الشورى.
وتتعرض الحلقة لنموذجين: ايجابي يعرف جيدا هذا الدور، و آخر سلبي يهتم بالمظاهر، وينظر إلى عمل المرأة باستخفاف
وفي نهاية الحلقة توجّه الضيفة الإعلامية سها الرقيشي رسائل للمرأة فتقول: على المرأة أن تستثمر المساحة الواسعة التي أتيحت لها من أجل القيام بدورها الإنساني، والمجتمعي، والوطني إلى جانب الرجل، وأن تحرص على البحث عن كلّ أدوات النجاح التي تساعدها في الوصول إلى الغاية المنشودة منها، والتمسك بثوابت المجتمع العُماني، وقيمه، وأخلاقياته وهي تؤسس لمستقبلها في القيام بدورها الوطني، وتشارك في مسيرة البناء، والتنمية، وتختتم الحلقة بجملة: "حصِّنْ عقلك"
يمكن متابعة  الحلقة عبر الرابط التالي:  https://youtu.be/vPnn-RreAto

 

 

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