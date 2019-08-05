عناق بقرة مقابل 75 دولارا في الساعة!

ترجمة– رنا عبد الحكيم

كان عناق الأبقار وسيلة منتشرة للعلاج في أوروبا منذ فترة، لكن مؤخرا أعلنت مزرعة في ولاية نيويورك أنها تمنح الأمريكيين فرصة للاسترخاء من خلال قضاء الوقت مع الأبقار المسالمة مقابل 75 دولارا في الساعة.

وتقدم مزرعة "ماونتين هاوس"، التي تمتد على مساحة 33 فدانا في نيويورك، خدمة قضاء الوقت مع الخيول على مدار السنوات الماضية، لكنها أضافت البقر في القائمة أيضا مؤخرا.

وأحضرت سوزان فولرز، وهي مواطنة هولندية تدير المزرعة مع زوجها، بقرتين معها من هولندا بعد أن سمعت عن الفوائد الصحية لحضن الأبقار. وبدأت هذه الممارسة كشكل من أشكال العلاج بالتخفيف من الإجهاد في الدول الأوروبية مثل سويسرا وهولندا. وفوجئت فولرز بأن تلك الطريقة في العلاج غير معروفة نسبيًا في الولايات المتحدة، لذلك أحضرت بقرتين معها للانضمام إلى خيولهم لمساعدة الزوار على الاسترخاء.

وقالت فولرز لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن "كثيرا من الناس على دراية بالكلاب أو القطط التي تستخدم في العلاج النفسي، لكن لا يعرف البعض حيوانات أخرى مثل الأبقار". وتقوم الفكرة على احتضان الأبقار؛ حيث إن معدل ضربات القلب لديهم أبطأ قليلا، إضافة إلى سلوكهم السلمي في العموم. ولأن كل شيء هادئ للغاية فهذا يوفر فرصة رائعة للتواصل معهم والشعور بالاسترخاء.