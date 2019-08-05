المقبالي بطلا لـ"عمان المفتوحة للإسكواش".. والبرواني الأول في "العُمرية"

مسقط - الرؤية

توج اللاعب سالم المقبالي بلقب بطولة عمان المفتوحة للإسكواش 2019، لفئة العموم، عقب تفوقه في المباراة الختامية على نظيره اللاعب معتصم النوفلي بنتيجة 3/1؛ وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب الإسكواش بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، برعاية الشيخ سيف بن هلال الحوسني نائب رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، وبحضور المهندس فهد بن حمد الهنائي رئيس اللجنة العمانية للإسكواش وأعضاء اللجنة وحضور جماهيري كبير.

وأعرب المقبالي عن سعادته بنيل المركز الأول لفئة العموم، مضيفا أن البطولة تميزت بالمستويات الفنية العالية من قبل المشاركين، موضحا أن المباريات كانت سهلة نوعا ما في الأدوار الأولى، إلا أنها باتت أكثر صعوبة في الأدوار النهائية، خصوصا المباراة النهائية الذي جمعته بمعتصم النوفلي.

وفاز بالمركز الثالث لفئة العموم اللاعب محمد بن شامس البطاشي بعد تغلبه على اللاعب محمد البرواني في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.. وفي فئة دون 15 عاما، تمكن اللاعب تغلب بن طاهر البرواني من خطف لقب البطولة بعد فوزه المثير على زميله اللاعب عبدالله بن محمد البرواني في المباراة النهائية بنتيجة 3/2، وفاز بالمركز الثالث اللاعب محمد يوسف من مصر بعد فوزه على اللاعب الخليل الخروصي.

وووجه الشيخ سيف بن هلال الحوسني نائب رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، التحية لكل الجهود التي بُذلت في سبيل إنجاح منافسات بطولة عمان المفتوحة للإسكواش والتي أتت كأولى البطولات للجنة منذ إشهارها.. مؤكدا أهمية هذه الرياضات الفردية التي أصبحت لها لجان رياضية متخصصة، وربما ستتطور في المستقبل لتصبح اتحادات رياضية.

فيما أشار المهندس فهد بن حمد الهنائي رئيس اللجنة العمانية للإسكواش، إلى أن هناك عدة بطولات وأنشطة قادمة للعبة الإسكواش، مضيفا بأن بطولة عمان المفتوحة كانت بمثابة الخطوة الأولى للانطلاق بشكل أسرع في عالم هذه الرياضة.