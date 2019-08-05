"الأحمر" يختتم معسكر ألمانيا بتحقيق الجاهزية الكاملة.. وكومان فضَّل التدرج على "غرب آسيا"

< برنامج تدريبي متكامل لدعم معدلات اللياقة البدنية

الرؤية - أحمد السلماني

أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي بألمانيا، بعد أن لعب 3 تجارب ودية، عاد بعدها مجموعة من إداريي ولاعبي المنتخب مساء أمس الأحد، بينما تصل اليوم بقية البعثة ليتمكن اللاعبون من الالتحاق بأنديتهم قبل انطلاقة الدوري.

وكان الوسط الكروي قد أبدى تحفظه لاختيار ألمانيا كمعسكر خارجي على حساب المشاركة ببطولة غرب آسيا، إلا أن إدارة المنتخب الفنية والإدارية كان لها رأي آخر؛ حيث عبَّر مقبول البلوشي مدير المنتخب عن رضاه التام عن المعسكر، وعما تحقق من أهداف كانت ضمن أجندة المعسكر.. وقال البلوشي: الهولندي إيروين كومان أخذ فرصة كافية من خلال هذا المعسكر للوقوف والتعرف على اللاعبين وإمكانياتهم؛ وبالتالي وضع الخطة والطريقة المُثلى للإعداد للفترة المقبلة وفق احتياجات المنتخب، كما أن اللاعبين ومن خلال هذا المعسكر كانوا في غاية الانسجام، وأهم عائق كان في أن معدلات لياقتهم البدنية متدنية جدا، وبالتالي بذل الجهاز الفني للمنتخب جهودا كبيرة لرفعها إلى أن وصلت -وفق التقييمات الفنية- إلى معدلات كبيرة جدا، سيستفيد منها اللاعبون في الدوري واستحقاقات المنتخب في الفترة المقبلة، كما زود مدرب اللياقة البدنية اللاعبين ببرنامج كامل لمدة 18 يوما وحتى بداية المعسكر الداخلي المقبل 25 أغسطس الحالي لضمان المحافظة على معدلات اللياقة البدنية العالية وارتقائها للأفضل.

وعن مدى استفادة المنتخب من المباريات الودية الثلاث التي خاضها في معسكر ألمانيا، قال: ندرك يقينا ونثمن عاليا رغبة الوسط الكروي والجماهير في متابعة المنتخب عن قرب في بطولة غرب آسيا، ولكن رؤية المدرب كانت تختلف تماما؛ حيث إن موعد إقامة البطولة لم يكن مؤكدا، وبالتالي ستختلط أوراق إعداد الأحمر، فضلا عن أن المنتخب وكلاعبين لم يكونوا جاهزين، خاصة في الجانب البدني، والمدرب لم يتمكن بعد من وضع فلسفته وخططه التدريبية وإيصالها لهم في وقت قياسي؛ وبالتالي لن نستفيد من البطولة كثيرا؛ لذا فضَّل أن يتدرج في إعداد المنتخب، وأن لا نستعجل، وكان مُحقا في ذلك، بعد أن اتضح جليا للجهاز الفني أن اللاعبين لم يكونوا في مستوى فني وبدني جاهز للعب البطولة؛ وبالتالي فإن اللعب مع الأندية الثلاثة كان مفيدا جدا وتحقق المطلوب في المباراتين الأخيرتين عندما لعب منتخبنا تحت ضغط عال جدا؛ الأمر الذي أسعدنا كجهاز فني، وللعلم فإن هذه كانت أيضا رؤية الجهاز الفني السابق بقيادة بيم فيربيك في حينه.

وعن قادم الاستعدادات، قال البلوشي: التنسيقات جارية للعب مباراة دولية ودية يوم 28 أغسطس، وقبل السفر إلى الهند بداية مشوار التصفيات المزدوجة المؤهلة للنهائيات الآسيوية وكأس العالم 2022 بقطر، كما سنلعب مباراة لبنان في العاشر من سبتمبر، وللحقيقة ينتظرنا عمل كبير للارتقاء تدريجيا بالمنتخب مع إدارته الفنية الحالية ونُطمِئن الوسط الكروي بأنَّ إعداد المنتخب يسير وفق المخطط له.

وكان منتخبنا قد كسب التجربة الودية الثالثة في معسكر ألمانيا بتغلبه على فريق جاسكر دومازليتس التشيكي 3/‏1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب سبورت بارك ريفينسبورغ. تقدم منتخبنا الوطني في الشوط الأول بثلاثية نظيفة أحرزهما عبدالعزيز المقبالي والمنذر العلوي، وفي الشوط الثاني أحرز الفريق التشيكي هدفه الوحيد، في مباراة قدم فيها منتخبنا مستوى فنيا رفيعا، وواجه خصما عنيدا شكل كثيرا من الضغط على مرمى الأحمر. وكان المنتخب الوطني قد فاز في التجربتين الماضيتين أيضا مع الأندية الألمانية.