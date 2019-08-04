"أواصر" تقدم خدماتها في 6 من فروع "عُمان للاستثمارات والتمويل"

مسقط - الرؤية

بدأت شركة أواصر تقديم خدماتها في 6 فروع تابعة لشركة عُمان للاستثمارات والتمويل؛ حيث يمكن للعملاء التقدم من خلالها بطلب الحصول على أي من خدمات "أواصر" أو سداد الفواتير، ويأتي ذلك في إطار خطة التطوير والتحديث المستمرة من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وتم اختيار هذه الفروع بعناية فائقة وفي مواقع استراتيجية مهمة لضمان تقديم خدمة عملاء مثالية، حيث تم اختيار خمسة مواقع بمحافظة مسقط في كل من الحيل الشمالية، المعبيلة الجنوبية، الموالح الجنوبية، العامرات والغبرة الشمالية بالإضافة لفرع آخر في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة. وستوفر هذه الفروع لعملاء أواصر والراغبين في الحصول على خدماتها مكاناً مثالياً وقريب من مناطق سكناهم لتقديم طلباتهم وإنهاء كافة معاملاتهم بكل أريحية.

وقال عادل بن محمد العريمي رئيس قسم المبيعات في أواصر: "إننا في أواصر نهدف إلى تقديم خدمات مريحة واستثنائية لعملائنا، ونسعى دائما لتسهيل عملية إنهاء الإجراءات سواء المتعلقة بتقديم طلبات الخدمة أو سداد الفواتير". وأضاف أنّه بجانب تطبيق واتس آب والموقع الإلكتروني للشركة وفروعها في كل من مسقط سيتي سنتر، والقرم سيتي سنتر، ومجمع أفنيوز مول، ومنافذ الخدمة والتي يصل عددها إلى 12 منفذا وتنتشر في كافة المناطق التي تغطيها شبكة الشركة، فإنّ التعاون بيننا وبين شركة عُمان للاستثمارات والتمويل سيقدم تجربة مثالية لعملاء الشركتين بحيث يستطيع العميل إنهاء كافة معاملاته بسهولة ويسر تحت سقف واحد.

وتعد أواصر أول شركة متخصصة في سلطنة عُمان لتقديم خدمات الإنترنت فائقة السرعة من خلال شبكة النطاق العريض وباستخدام الألياف البصرية فقط، وتوفر خدماتها للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة وتغطي شبكتها الحالية أغلب المناطق بمحافظة مسقط بالإضافة لأجزاء من ولايات صلالة، صحار، المصنعة ونيابة الجبل الأخضر مع خطة طموحة للتوسع المستقبلي.