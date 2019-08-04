الأحد, 04 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"أواصر" تقدم خدماتها في 6 من فروع "عُمان للاستثمارات والتمويل"

الأحد 04 أغسطس 2019 08:31 م بتوقيت مسقط

"أواصر" تقدم خدماتها في 6 من فروع "عُمان للاستثمارات والتمويل"

مسقط - الرؤية

بدأت شركة أواصر تقديم خدماتها في 6 فروع تابعة لشركة عُمان للاستثمارات والتمويل؛ حيث يمكن للعملاء التقدم من خلالها بطلب الحصول على أي من خدمات "أواصر" أو سداد الفواتير، ويأتي ذلك في إطار خطة التطوير والتحديث المستمرة من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وتم اختيار هذه الفروع بعناية فائقة وفي مواقع استراتيجية مهمة لضمان تقديم خدمة عملاء مثالية، حيث تم اختيار خمسة مواقع بمحافظة مسقط في كل من الحيل الشمالية، المعبيلة الجنوبية، الموالح الجنوبية، العامرات والغبرة الشمالية بالإضافة لفرع آخر في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة. وستوفر هذه الفروع لعملاء أواصر والراغبين في الحصول على خدماتها مكاناً مثالياً وقريب من مناطق سكناهم لتقديم طلباتهم وإنهاء كافة معاملاتهم بكل أريحية.

وقال عادل بن محمد العريمي رئيس قسم المبيعات في أواصر: "إننا في أواصر نهدف إلى تقديم خدمات مريحة واستثنائية لعملائنا، ونسعى دائما لتسهيل عملية إنهاء الإجراءات سواء المتعلقة بتقديم طلبات الخدمة أو سداد الفواتير". وأضاف أنّه بجانب تطبيق واتس آب والموقع الإلكتروني للشركة وفروعها في كل من مسقط سيتي سنتر، والقرم سيتي سنتر، ومجمع أفنيوز مول، ومنافذ الخدمة والتي يصل عددها إلى 12 منفذا وتنتشر في كافة المناطق التي تغطيها شبكة الشركة، فإنّ التعاون بيننا وبين شركة عُمان للاستثمارات والتمويل سيقدم تجربة مثالية لعملاء الشركتين بحيث يستطيع العميل إنهاء كافة معاملاته بسهولة ويسر تحت سقف واحد.

وتعد أواصر أول شركة متخصصة في سلطنة عُمان لتقديم خدمات الإنترنت فائقة السرعة من خلال شبكة النطاق العريض وباستخدام الألياف البصرية فقط، وتوفر خدماتها للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة وتغطي شبكتها الحالية أغلب المناطق بمحافظة مسقط بالإضافة لأجزاء من ولايات صلالة، صحار، المصنعة ونيابة الجبل الأخضر مع خطة طموحة للتوسع المستقبلي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 ديسمبر 2015

"عمان للاستثمارات والتمويل"تدعم الجمعية العمانية للمعوقين

المزيد

07 فبراير 2016

"عمان للاستثمارات والتمويل" تدعم "أصدقاء المسنين" بجنوب الباطنة

المزيد

18 أبريل 2016

"عمان للاستثمارات والتمويل" تتعاقد مع "أوريدو" لتحصيل المبالغ للشركة

المزيد

03 يونيو 2015

"عمان للاستثمارات والتمويل" تكرم موظفيها تقديرا لأدائهم المتميز

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعديل لائحة نقل البضائع الخطرة في موانئ السلطنة والسفن العمانية.. وبدء السريان اليوم

الاقتصاد - محلي

"أسياد" تدشن مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الموانئ

الاقتصاد - محلي

الصبيحي: نهج "الرؤية" يدفع بترقية العملية الإعلامية.. وإلمام الصحفي بالتقنية ضرورة حتمية

قضايا محلية - حوارات

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

تعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لإصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

بالصور.. الأميرة هيا تطالب المحكمة بحمايتها من زوجها حاكم دبي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة