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"Ooredoo" تعزز باقات سوبر فايبر بسرعة بيانات تصل إلى 4 أضعاف

الأحد 04 أغسطس 2019 08:31 م بتوقيت مسقط

"Ooredoo" تعزز باقات سوبر فايبر بسرعة بيانات تصل إلى 4 أضعاف

 

مسقط- الرؤية

قامت Ooredoo بتعزيز باقة سوبر فايبر ’20 ميجابت في الثانية للإنترنت المنزلي؛ حيث أصبح بإمكان العملاء المشتركين بعقد لمدة 12 شهر الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الإضافات للاستمتاع بسرعات عالية تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف.

وقامت الشركة بتخفيض قيمة الاشتراك في باقة 1 جيجابت في الثانية بعقد لمدة 12 شهرًا من 228 ريال عُماني إلى 150 ريال عُماني فقط للبقاء على اتصال دائم بقيمة مخفضة عند التصفح أو تشغيل مقاطع الفيديو. وتتيح خدمة الإنترنت المنزلي سوبر فايبر الفرصة لعملاء Ooredoo تشكيلة مُتكاملة من الباقات ذات القيمة المُضافة التي تلبي متطلباتهم المختلفة. وتضم هذه الخدمة باقات إنترنت بسرعة تصل إلى 1 جيجابت/ ثانية واستخدام لا محدود للبيانات وخصومات على المكالمات الدولية ودقائق مكالمات غير محدودة للخط الثابت ضمن شبكة Ooredoo. وقال فراس بن عبدالله الشيخ مدير عام مبيعات الأفراد لدى Ooredoo: "بصفتنا رواد التجربة الرقمية بالسلطنة فإننا دائماً نسعى لتمكين عملائنا من الاستمتاع بالإنترنت والبقاء على اتصال دائم داخل منازلهم أو خارجها، وبوجود شبكتنا للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر" فإنه يمكنهم الحصول على اتصال إنترنت مرن وبسرعات عالية".

وسيتمكن العملاء المشتركين بعقد لمدة 12 شهر في باقة 20 ميجابت في الثانية من ترقية السرعة إلى 40 ميجابت في الثانية بإضافة 7 ريال عُماني شهرياً، أو ترقيتها إلى 60 ميجابت في الثانية بإضافة 17 ريال عُماني شهرياً أو ترقيتها إلى 80 ميجابت في الثانية بإضافة 20 ريال عُماني شهرياً فقط. ويمكن للعملاء القاطنين في المناطق التي تشملها تغطية الإنترنت المنزلي سوبر فايبر الاشتراك في إحدى باقاته وترقيتها وتفعيلها بمجرد وصول وتركيب الخدمة في منازلهم.

وتواصل Ooredoo توسيع تغطية شبكتها للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر"، والتي تشمل مختلف أنحاء العاصمة مسقط بما في ذلك الحيل والخوض والمعبيلة والمنومة والسيب الجديدة وحي الصاروج ودارسيت والحمرية والوادي الكبير ووادي عدي ومدينة الإعلام والقرم وروي والوطية. ولم يقتصر الأمر على محافظة مسقط فحسب، بل وصلت خدمة سوبر فايبر إلى محافظة جنوب الباطنة ومنطقة السعادة في صلالة.

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