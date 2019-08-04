الأحد, 04 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. سيارات
  4. عرض الخبر

تقنيات ذكية في طرازات "إنفينيتيQX80 " و"QX60" لتعزيز تجربة القيادة السهلة

الأحد 04 أغسطس 2019 08:19 م بتوقيت مسقط

تقنيات ذكية في طرازات "إنفينيتيQX80 " و"QX60" لتعزيز تجربة القيادة السهلة

مسقط - الرؤية

تتميَّز السيارات الرياضية القوية متعددة الاستخدامات ذات الحجم الكامل من طراز إنفينيتي QX80 وQX60 بعامل التفرُّد؛ من خلال تقنياتها المبتكرة؛ حيث توفران إمكانات متقدمة للسائقين.

وتعدُّ مجموعة ميزات الأمان والراحة الكاملة في إنفينيتي QX80 وQX60 أبرز نقاط القوة في هذه الطرازات. فجهاز إنفينيتي QX80 الصغير والقوي المسمى "المفتاح الذكي"، إلى جانب "مستشعر فتح الباب الخلفي بحركة الأرجل" في إنفينيتي QX60، يوفران مستوى أعلى من الراحة وسهولة الاستخدام.

وفي إنفينيتي QX80 حتى دون إزالة المفتاح من جيبك أو حقيبة يدك، يمكن لقائد المركبة فتح صندوق السيارة بالضغط على زر في المفتاح الذكي، إلى جانب إضافة مستوى من الراحة لنمط حياة قائد المركبة، تعمل هذه الميزة على تحسين ملف أمان إنفينيتي QX80 أيضًا. ويجعل "مستشعر فتح الباب الخلفي بالحركة" في إنفينيتي QX60 وضع أي شيء في منطقة تحميل الأمتعة الخلفية أبسط عن ذي قبل. وعندما تكون ذراعا قائد المركبة مشغولتين بحمل الحقائب ولا يمكن البحث في جيبك عن المفاتيح، فقط على قائد المركبة سحب قدمه أسفل المصد الخلفي والاستفادة بالميزة الاختيارية ألا وهي تفعيل فتح الباب الخلفي المنشط بحركة الأرجل لفتح الباب بدون استعمال الأيدي.

وقال مُتحدِّث من إنفينيتي عُمان إن "إنفينيتي QX80 وQX60 مليئتان بالتكنولوجيا والابتكارات لجعل حياة العملاء أكثر متعة وخالية من المتاعب، وعلى الرغم من أن المفتاح الذكي لإنفينيتي QX80 يسمح للعملاء بفتح قِفل الصندوق، فإنَّ "مستشعر فتح الباب الخلفي بحركة الأرجل" في QX60 يفتح تلقائيًّا الباب الخلفي بدون استخدام اليدين، مع حركة الركل الدقيقة عبر مستشعر أسفل المصد الخلفي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 سبتمبر 2017

تقنيات متقدمة توفر تجربة قيادة ممتعة مع "إنفينيتي QX60 "

المزيد

12 يونيو 2015

وفد "القيادة والأركان" البريطاني يتعرّف على تقنيات كليّة القيادة والأركان

المزيد

25 يونيو 2019

شركة عمانية ناشئة تنفذ أول تجربة لتوظيف تقنيات الطائرات المسيرة في ميناء صحار

المزيد

25 أكتوبر 2016

"جاكوار لاند روڤر" تطور تقنيات السيارات المتصلة وذاتية القيادة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعديل لائحة نقل البضائع الخطرة في موانئ السلطنة والسفن العمانية.. وبدء السريان اليوم

الاقتصاد - محلي

"أسياد" تدشن مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الموانئ

الاقتصاد - محلي

الصبيحي: نهج "الرؤية" يدفع بترقية العملية الإعلامية.. وإلمام الصحفي بالتقنية ضرورة حتمية

قضايا محلية - حوارات

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

تعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لإصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

بالصور.. الأميرة هيا تطالب المحكمة بحمايتها من زوجها حاكم دبي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة