تقنيات ذكية في طرازات "إنفينيتيQX80 " و"QX60" لتعزيز تجربة القيادة السهلة

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تتميَّز السيارات الرياضية القوية متعددة الاستخدامات ذات الحجم الكامل من طراز إنفينيتي QX80 وQX60 بعامل التفرُّد؛ من خلال تقنياتها المبتكرة؛ حيث توفران إمكانات متقدمة للسائقين.

وتعدُّ مجموعة ميزات الأمان والراحة الكاملة في إنفينيتي QX80 وQX60 أبرز نقاط القوة في هذه الطرازات. فجهاز إنفينيتي QX80 الصغير والقوي المسمى "المفتاح الذكي"، إلى جانب "مستشعر فتح الباب الخلفي بحركة الأرجل" في إنفينيتي QX60، يوفران مستوى أعلى من الراحة وسهولة الاستخدام.

وفي إنفينيتي QX80 حتى دون إزالة المفتاح من جيبك أو حقيبة يدك، يمكن لقائد المركبة فتح صندوق السيارة بالضغط على زر في المفتاح الذكي، إلى جانب إضافة مستوى من الراحة لنمط حياة قائد المركبة، تعمل هذه الميزة على تحسين ملف أمان إنفينيتي QX80 أيضًا. ويجعل "مستشعر فتح الباب الخلفي بالحركة" في إنفينيتي QX60 وضع أي شيء في منطقة تحميل الأمتعة الخلفية أبسط عن ذي قبل. وعندما تكون ذراعا قائد المركبة مشغولتين بحمل الحقائب ولا يمكن البحث في جيبك عن المفاتيح، فقط على قائد المركبة سحب قدمه أسفل المصد الخلفي والاستفادة بالميزة الاختيارية ألا وهي تفعيل فتح الباب الخلفي المنشط بحركة الأرجل لفتح الباب بدون استعمال الأيدي.

وقال مُتحدِّث من إنفينيتي عُمان إن "إنفينيتي QX80 وQX60 مليئتان بالتكنولوجيا والابتكارات لجعل حياة العملاء أكثر متعة وخالية من المتاعب، وعلى الرغم من أن المفتاح الذكي لإنفينيتي QX80 يسمح للعملاء بفتح قِفل الصندوق، فإنَّ "مستشعر فتح الباب الخلفي بحركة الأرجل" في QX60 يفتح تلقائيًّا الباب الخلفي بدون استخدام اليدين، مع حركة الركل الدقيقة عبر مستشعر أسفل المصد الخلفي.