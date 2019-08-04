بالفيديو.. مقتل 20 شخصا وإصابة آخرين بإطلاق نار في أمريكا

أوهايو - الوكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية إن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بإطلاق نار وقع صباح اليوم الأحد بالقرب من حانة في مدينة دايتون بولاية أوهايو.

وقالت مصادر إعلامية إن شخصا فتح النار على مجموعة من المواطنين قبل أن تقتله الشرطة، مشيرة إلى إمكانية وجود مسلح ثان غادر المنطقة على متن سيارة "جيب" سوداء اللون.

وكتب ترامب على "تويتر": "لم يكن إطلاق النار اليوم في إل باسو مأساويا فحسب بل كان عملا جبانا. أقف مع كل شخص في هذا البلد لإدانة عمل الكراهية الذي وقع اليوم. لا توجد أسباب أو أعذار تبرر قتل الأبرياء أبدا".