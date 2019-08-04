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قرار بفرض رسوم سنوية على محطات الوقود بالسلطنة وتغريم المتأخرين

الأحد 04 أغسطس 2019 12:29 م بتوقيت مسقط

قرار بفرض رسوم سنوية على محطات الوقود بالسلطنة وتغريم المتأخرين

مسقط - الرؤية

قامت وزارة التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود.

وقضى القرار الوزاري الذي حمل رقم 139/2019 في مادته الأولى بأن يضاف إلى المادة (16) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها ، بند جديد (هـ) ، نصه الآتي :

(هـ) سداد رسم سنوي قدره (0.0006) ستة في الألف من البيسة لكل لتر من بيع المنتجات النفطية ، وتتم تسوية فرق الرسم – إن وجد – بعد ظهور نتائج الحسابات المدققة للشركة عن السنة التي سدد عنها الرسم ، على أن يتم سداد الرسم في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من السنة التالية للسنة التي يسدد عنها الرسم.

وجاءت المادة الثانية من القرار بأن تضاف مادة جديدة برقم (40) إلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها ، نصها الآتي :

تفرض غرامة إدارية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال عماني في حالة التأخير عن سداد الرسم المنصوص عليه في البند (ه) من المادة (16) من هذه اللائحة.

ونصت المادة الثالثة من القرار بإلغاء القرار الوزاري رقم 8/2009 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

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