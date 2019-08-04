كُنْ ذَا وفاءٍ، وَاتِّقَاءِ مخاتلٍ

د. صالح الفهدي | سلطنة عمان
سَتُنْبِئُكَ الأَيَّامُ سِرَّ الأَصَاحِبِ..
وتنشُرُ ما تطوي صدورُ الأقاربِ
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فتعلمُ منها صافيَ النَّفسِ وافياً
يُساقِيكَ ودّاً مِنْ زُلالِ الْمَشارِبِ
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وتَعْلَمُ منها شائَنَ الطَّبْعِ، حاقِداً..
يُرَوِّيكَ نَسْغَاً مِنْ سُمُومِ الْعَقارِبِ
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رَأَيْنَا ذَوِي ودٍّ، نَخَالُ وِدادَهُمْ..
سَبائِكَ إِبْرِيزٍ صَفَتْ مِنْ شَوَائِبِ
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فَنَحْسَبُ أنَّ الودَّ ماءٌ تَشَعَّبَتْ..
خلاياهُ عَدْلاً في جميعِ الْقَوَالِبِ
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وأنَّ رياحَ الْبَيْنِ إِنْ هَبَّ عَصْفُها..
تَناءَتْ بعيداً في سُهُوبِ السَّباسِبِ
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ولكنَّما الأَّيامُ في وَضَحِ الضُّحى..
أَرَتْنَا مِنَ الأَحبابِ سُوءَ الْمَقَالِبِ!
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فأَدْهَشَنا ما كانَ بالأمسِ عامراً..
تَقَوَّضَ في لَمْحٍ مِنَ الطَّرْفِ وَاثِبِ!
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فَمَا كُلُّ قَلْبٍ قَدْ تَوَثَّقَ ودُّهُ..
عَصِيّاً على النُّكْرانِ حِينَ النَّوائِبِ!
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فَكُنْ ذَا وفاءٍ، وَاتِّقَاءِ مخاتلٍ..
فَذَلِكَ ما يُوْقِيكَ شَرَّ الْعَوَاقِبِ
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فَحُسْنُ وفاءِ الْمَرْءِ مَرْقًى لِطَبْعِهِ..
إلى رُتْبَةٍ تُعْلِيهِ طِيبَ الْمَراتِبِ
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ويَقْظَتُهُ مِمَّنْ يَكِيلُ ثناؤهُ..
عَلَيْهِ، سبيلاً لِاتِّقَاءِ النَّوائِبِ
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فَذَانِكُمَا حالانِ تُبْقِيكَ سالماً..
خَبَرْتُهُمَا يا صاحِ بعدَ التَّجارِبِ.