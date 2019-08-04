كُنْ ذَا وفاءٍ، وَاتِّقَاءِ مخاتلٍ



د. صالح الفهدي | سلطنة عمان

سَتُنْبِئُكَ الأَيَّامُ سِرَّ الأَصَاحِبِ..

وتنشُرُ ما تطوي صدورُ الأقاربِ

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فتعلمُ منها صافيَ النَّفسِ وافياً

يُساقِيكَ ودّاً مِنْ زُلالِ الْمَشارِبِ

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وتَعْلَمُ منها شائَنَ الطَّبْعِ، حاقِداً..

يُرَوِّيكَ نَسْغَاً مِنْ سُمُومِ الْعَقارِبِ

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رَأَيْنَا ذَوِي ودٍّ، نَخَالُ وِدادَهُمْ..

سَبائِكَ إِبْرِيزٍ صَفَتْ مِنْ شَوَائِبِ

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فَنَحْسَبُ أنَّ الودَّ ماءٌ تَشَعَّبَتْ..

خلاياهُ عَدْلاً في جميعِ الْقَوَالِبِ

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وأنَّ رياحَ الْبَيْنِ إِنْ هَبَّ عَصْفُها..

تَناءَتْ بعيداً في سُهُوبِ السَّباسِبِ

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ولكنَّما الأَّيامُ في وَضَحِ الضُّحى..

أَرَتْنَا مِنَ الأَحبابِ سُوءَ الْمَقَالِبِ!

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فأَدْهَشَنا ما كانَ بالأمسِ عامراً..

تَقَوَّضَ في لَمْحٍ مِنَ الطَّرْفِ وَاثِبِ!

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فَمَا كُلُّ قَلْبٍ قَدْ تَوَثَّقَ ودُّهُ..

عَصِيّاً على النُّكْرانِ حِينَ النَّوائِبِ!

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فَكُنْ ذَا وفاءٍ، وَاتِّقَاءِ مخاتلٍ..

فَذَلِكَ ما يُوْقِيكَ شَرَّ الْعَوَاقِبِ

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فَحُسْنُ وفاءِ الْمَرْءِ مَرْقًى لِطَبْعِهِ..

إلى رُتْبَةٍ تُعْلِيهِ طِيبَ الْمَراتِبِ

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ويَقْظَتُهُ مِمَّنْ يَكِيلُ ثناؤهُ..

عَلَيْهِ، سبيلاً لِاتِّقَاءِ النَّوائِبِ

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فَذَانِكُمَا حالانِ تُبْقِيكَ سالماً..

خَبَرْتُهُمَا يا صاحِ بعدَ التَّجارِبِ.