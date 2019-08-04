أحبكَ لا تقصصْ على الوَحي ماءَنا



د. ريم سليمان الخش| باريس

وقال اقتربْ هيجْتَ بُعدا توجّسي!

غبارا بأحشائي إذا لم تُشمّسِ

//

تعال احتس الأشواق فنجانَ صبوة ٍ

وخبزا على فرن الوصال المقوّس!

//

تعال: ففي لفح الثعابين نشوة

ستنبيك عن لدغ الفحيح المهسهس!!

//

هلمّ اغتسلْ بالعشق قبل انسكابه!!

تعرَّ.. فما شأني بثوب مدنّس!!

//

تُعرّى؟! - وهل شوق القلوب خطيئة؟؟

وهل كلّ من نالَ القبولَ (بمومس؟!!)

//

إليّ فكم أهواكِ نفسي شغوفة

شفيفٌ كإنجيل الوصال المقدس!!

//

- وما أنت قديسٌ ..وماالقلب كاهنٌ !!!-

ولكنّه حبٌ عظيمُ التقدّسِ

//

أحبك فوق الحب فوق احتماله

لذاذة سكيرٍ بدَنٍّ معرّسِ

//

فلا ريبَ في إيلاج قفلٍ وبابه

يقود إلى عبّاد شمسٍ مكدّس

//

أحبك لا تقصص على الوحي ماءنا

سيُلقى على صلصالِ حرفٍ مدنّسِ!!

//

أحبك.. لم أعرفْ حلا الشعر قبَله

ولا بعدَ تأويل المجاز الموّجس!

//

تعال فما في العرش إلاك صبوة

فأقبل كسلطان القصيد المغطرس

//

تعال وبارك ما تلوتُ وضمنّي

كفاك انزياحا كالسحاب المفلّسِ