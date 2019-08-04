أحبكَ لا تقصصْ على الوَحي ماءَنا

د. ريم سليمان الخش| باريس
وقال اقتربْ هيجْتَ بُعدا توجّسي!
غبارا بأحشائي إذا لم تُشمّسِ
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تعال احتس الأشواق فنجانَ صبوة ٍ
وخبزا على فرن الوصال المقوّس!
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تعال: ففي لفح الثعابين نشوة
ستنبيك عن لدغ الفحيح المهسهس!!
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هلمّ اغتسلْ بالعشق قبل انسكابه!!
تعرَّ.. فما شأني بثوب مدنّس!!
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تُعرّى؟! - وهل شوق القلوب خطيئة؟؟
وهل كلّ من نالَ القبولَ (بمومس؟!!)
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إليّ فكم أهواكِ نفسي شغوفة
شفيفٌ كإنجيل الوصال المقدس!!
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- وما أنت قديسٌ ..وماالقلب كاهنٌ !!!-
ولكنّه حبٌ عظيمُ التقدّسِ
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أحبك فوق الحب فوق احتماله
لذاذة سكيرٍ بدَنٍّ معرّسِ
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فلا ريبَ في إيلاج قفلٍ وبابه
يقود إلى عبّاد شمسٍ مكدّس
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أحبك لا تقصص على الوحي ماءنا
سيُلقى على صلصالِ حرفٍ مدنّسِ!!
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أحبك.. لم أعرفْ حلا الشعر قبَله
ولا بعدَ تأويل المجاز الموّجس!
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تعال فما في العرش إلاك صبوة
فأقبل كسلطان القصيد المغطرس
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تعال وبارك ما تلوتُ وضمنّي
كفاك انزياحا كالسحاب المفلّسِ