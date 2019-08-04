عفاف عطا الله (حنين العربي) | فلسطين
زِدْنِي عذاباً .. أيّهذا السّادي
واشدُدْ قيودَك كَي يَهُون قِيادي
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لا تُعطِني حُريّتي فالحُرّ مَن
يَفدِي البلادَ وأنتَ كلّ بلادِي
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لا تَسْقِني عَذب الغَرامِ ولا تَصِلْ
حَتّى وإنْ أَكَل الحنينُ فُؤادِي
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إن شئتَ .. جرّدني الذّخيرةَ كلّها
ما أنتَ إلا عُدّتِي وعَتَادِي
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زِدْنِي احتكاراً كَي أزيدكَ رقّةً
عَانِدْ.. ونَاوِرْ .. بَرْبَريَّ عنادِي
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مَا أَحمَقَ الأُنثَى إذا عَشِقَتْ فَهَل
صدّقْتَ أَنّي قد فَقدْتُ رشَادِي ؟!
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هَيهاتَ أُسلِم أو أملّكُ خَافِقِي
لهوىً دمشقيّ .. ولا بغدادي