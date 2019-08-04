

عفاف عطا الله (حنين العربي) | فلسطين

زِدْنِي عذاباً .. أيّهذا السّادي

واشدُدْ قيودَك كَي يَهُون قِيادي

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لا تُعطِني حُريّتي فالحُرّ مَن

يَفدِي البلادَ وأنتَ كلّ بلادِي

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لا تَسْقِني عَذب الغَرامِ ولا تَصِلْ

حَتّى وإنْ أَكَل الحنينُ فُؤادِي

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إن شئتَ .. جرّدني الذّخيرةَ كلّها

ما أنتَ إلا عُدّتِي وعَتَادِي

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زِدْنِي احتكاراً كَي أزيدكَ رقّةً

عَانِدْ.. ونَاوِرْ .. بَرْبَريَّ عنادِي

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مَا أَحمَقَ الأُنثَى إذا عَشِقَتْ فَهَل

صدّقْتَ أَنّي قد فَقدْتُ رشَادِي ؟!

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هَيهاتَ أُسلِم أو أملّكُ خَافِقِي

لهوىً دمشقيّ .. ولا بغدادي