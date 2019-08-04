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وإنْ أَكَل الحنينُ فُؤادِي

الأحد 04 أغسطس 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

وإنْ أَكَل الحنينُ فُؤادِي


عفاف عطا الله (حنين العربي) | فلسطين

زِدْنِي عذاباً .. أيّهذا السّادي
واشدُدْ قيودَك كَي يَهُون قِيادي
//
لا تُعطِني حُريّتي فالحُرّ مَن
يَفدِي البلادَ وأنتَ كلّ بلادِي
//
لا تَسْقِني عَذب الغَرامِ ولا تَصِلْ
حَتّى وإنْ أَكَل الحنينُ فُؤادِي
//
إن شئتَ .. جرّدني الذّخيرةَ كلّها
ما أنتَ إلا عُدّتِي وعَتَادِي
//
زِدْنِي احتكاراً كَي أزيدكَ رقّةً
عَانِدْ.. ونَاوِرْ .. بَرْبَريَّ عنادِي
//
مَا أَحمَقَ الأُنثَى إذا عَشِقَتْ فَهَل
صدّقْتَ أَنّي قد فَقدْتُ رشَادِي ؟!
 //
هَيهاتَ أُسلِم أو أملّكُ خَافِقِي
لهوىً دمشقيّ .. ولا بغدادي

 

 

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